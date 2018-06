Babiš podruhé premiérem

Jeho menšinový kabinet důvěru poslanců nezískal. Teď to Andrej Babiš zkusí znovu. Zatímco první vláda se opírala o ministry spojené s hnutím ANO, v té druhé by měli zasednout i sociální demokraté a v Poslanecké sněmovně by ji měli podpořit komunisté. Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman míní, že Zeman i Babiš počítají tentokrát s úspěšným sestavením kabinetu:

"Myslím si, že by jinak tento krok nedělali. Miloš Zeman, který podruhé jmenoval Andreje Babiše premiérem, by se stal prvním prezidentem, který využil dva pokusy pro sestavení vlády, a oba byly neúspěšné. Totéž by se stalo Andreji Babišovi. Také by vstoupil do historie země jako jediný premiér, který by nadvakrát nebyl schopen sestavit vládu, která by dostala důvěru ve sněmovně. Myslím si, že vše směřuje ke vzniku vlády hnutí ANO se sociální demokracií nějakým způsobem tolerované a podporované komunisty."

Jak dopadne referendum?

Nad Babišovou novou vládou ale visí a ještě nějaký čas viset bude velký otazník. Stranické referendum ČSSD, kde se hlasuje právě o vstupu do vlády, totiž stále ještě není u konce. Jeho výsledky budou známé příští pátek, zatím je předseda sociálních demokratů Jan Hamáček předvídat nechtěl: "Co mohu komentovat je účast našich členů, která je relativně vysoká. Z mého pohledu se splnila naše očekávání, že sociální demokraté budou mít zájem rozhodovat o budoucnosti strany."

Kdo povede ministerstva?

Babiš by nyní měl začít skládat případnou budoucí vládu. ANO ale zatím neřešilo její personální obsazení. Ve funkci ale chce pokračovat ministr dopravy v demisi Dan Ťok. Dříve přitom uváděl opak s tím, že necítí premiérovu podporu v otázce mýtného tendru.

"Bez podpory se velké zakázky jako je mýto dělat nedají. Pan Babiš mi vyjádřil podporu. Je na něm, jestli mě do nové vlády dosadí. Pokud by ale nabídka přišla, neodmítnul bych ji. Pokud mám šanci dodělat věci, které jsme na ministerstvu rozpracovali, tak bych je rád dodělal."

V další vládě už nebude ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr zahraničí Martin Stropnický. Sociální demokraté by měli vést pět resortů mezi nimi vnitro, zemědělství nebo právě zahraničí.

Babiš se svým hnutím ANO zvítězil v podzimních volbách. Ne všichni ale jeho vládnutí vítají. Nejnověji proti němu v několika českých městech protestovaly tisíce lidí. Na shromážděních vyjadřovali jejich účastníci nesouhlas s tím, aby v čele kabinetu stál trestně stíhaný premiér a vadí jim i podpora komunistů.