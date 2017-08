Ani vlajky místo reklam odstraňování billboardů nezabrání

Dálnice v Česku v těchto dnech lemují stovky billboardů oblepených státní vlajkou. Majitelé poutačů se i tímto způsobem brání proti novému zákonu, který jim nařizuje jejich odstranění. A to do prvního září. K tomuto datu by podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy mělo postupně zmizet na tři tisíce billboardů ze zhruba 25 tisíc, které jsou v Česku.