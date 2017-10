Andreji Babišovi se podařilo přesvědčit veřejnost, že on je ten správný člověk

"Myslím, že se Andreji Babišovi podařilo přesvědčit širokou veřejnost o tom, že on je ten správný člověk, který dokáže bojovat proti klientelismu a korupci, byť je to člověk, který seděl přes tři roky ve vládě. Byl v čele ministerstva financí, tedy resortu, který má vliv na podnikání v této zemi. Zároveň než svěřil svůj majetek do svěřenského fondu, tak byl také významným podnikatelem, což samo o sobě může zavdávat určité pochybnosti právě o tom klientelismu. Ale jemu se podařilo tyto pochybnosti rozptýlit. Rozptýlil je také v souvislosti s trestním stíháním. Ty tradiční strany, které s ním byly ve vládě, nebyly vůbec schopny voliče přesvědčit o tom, že když vláda fungovala relativně dobře a relativně úspěšně, že to byl také jejich úspěch a nechaly se naprosto zastínit Andrejem Babišem."

Jaký je to vzkaz Evropě?

"To teprve uvidíme, jakým způsobem se bude formovat vláda, protože velmi výrazně uspěly také strany, které mají velmi kritický vztah vůči Evropské unii. Dokonce to vypadá, že druhou nejsilnější stranou v zemi může být strana, která požaduje vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie. Myslím, že je to vzkaz znepokojivý, protože zde nabývají na síle strany, které jsou protisystémové, které jsou protievropské, a které jsou, dalo by se říct až velmi radikální a nacionalistické."

Určitým překvapením je velmi výrazný propad sociálních demokratů. Ještě před měsícem jim průzkumy přisuzovaly kolem 20 procent, a teď se nedostali ani přes dvojciferný výsledek. Vypadá to kolem osmi procent.

"Ukázalo se, že sociální demokracie byla bezradná, a vykročila ve stopách ODS, která před čtyřmi lety získala 7,7 procenta, což se sociální demokracii může také stát. Dost často působila nečitelně z toho důvodu, že ve finální fázi, kdy se rozhodovala celá řada lidí, tak neměla jednoznačné vedení. Měla zde úřadujícího místopředsedu, který vedl stranu, Milana Chovance, který představoval na veřejnosti určité názory, které byly v rozporu dejme tomu s premiérem Bohuslavem Sobotkou, bývalým předsedou, který rezignoval. Neladily také úplně s volebním lídrem Lubomírem Zaorálkem. To si myslím přispělo k pádu sociální demokracie, stejně jako pokus vymezovat se vůči ostatním stranám na podobných tématech, na kterých oni sbírali body. Mám tím na mysli určité obavy z islamizace země, a podobně, což u nich nepůsobí vůbec autenticky a přesvědčivě, a nemělo by to být součástí programu sociální demokracie. Já myslím, že když se to všechno sečetlo, tak není velkým překvapením, že jejich zisk není dvojciferný."

Výrazný úspěch zaznamenali Piráti. Ještě před půl rokem by nikdo netipoval, že se dostanou do Sněmovny, a pak Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

"Tomio Okamura se dokázal dostat do Sněmovny i před čtyřmi roky s Úsvitem. Piráti zase uspěli docela výrazně při volbách do vedení hlavního města Prahy. Tam působí v opozici, kde už se profilovali jako opozice nikoliv destruktivní, ale opozice velmi nepříjemná v tom slova smyslu, že je schopna skutečně oponovat počínání těch, kteří jsou ve vedení hlavního města. Jsou schopni odhalovat různé problémy, a nabízet jejich řešení. U Tomia Okamury je naprosto zvláštní, až absurdní, že se příliš nezatěžuje fakty, razí jednoduchá hesla, která úplně neodrážejí realitu, tak také nenabízejí žádná řešení těch problémů. Naopak, kdyby celá řada hesel, týkající se odvolatelnosti politiků, boje proti migraci, vstoupila v život, tak by to znamenalo spíše chaos v této zemi, zhoršilo by to pozici ČR v rámci EU, a zhoršilo by to kvalitu života lidí v této zemi. Přesto nachází více než deset procent nespokojených lidí, kteří jsou ochotni ho volit."

Dá se říct, že zvítězil populismus?

"Částečně zvítězil populismus, a já si myslím, že zvítězil, protože vítězem voleb je hnutí ANO. Politický marketing, který de facto převálcoval všechny problémy, které byly spojovány s hnutím ANO, a přesvědčil až neuvěřitelný počet lidí o tom, že pokud bude mít hnutí ANO silnější pozici, tak může pokračovat v politice, kterou Andrej Babiš nastolil, a že lidé to chtějí, proto mu tu podporu dali."

Teď čeká strany povolební vyjednávání. Už se někteří vymezili proti hnutí ANO. Například šéf Pirátů Bartoš vyloučil spolupráci s ANO, i tichou podporu vlády. Stejně tak ODS vyloučila spolupráci. Jaké možnosti má hnutí ANO, co se týče koalice?

"Ve hře, pokud by uspěli lidovci, je stále pokračování stávající vládní koalice, byť v trochu jiných rolích, kde by naprosto dominovalo hnutí ANO, a mělo slabé koaliční partnery, sociální demokracii a KDU-ČSL. Bude zajímavé sledovat to, zda Andrej Babiš, který je trestně stíhaný, bude ochoten vyjednávat o své pozici, protože on získal nejvíc preferenčních hlasů v celé republice, on zařídil drtivé vítězství hnutí ANO, a měl by být tedy premiérem. Ale je trestně stíhaný, a například KDU-ČSL hovořila o tom, že nechce vstupovat do vlády, kde by byl trestně stíhaný premiér. Není to jediná varianta, která se Andreji Babišovi nabízí. Těch variant je více. On může mít relativně silnou vyjednávací pozici, a nemusí vyjít vstříc těmto požadavkům. Ale to se ukáže až v následujících týdnech."