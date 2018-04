Aby lesy neztichly – dalekohledy pomohou ochraně ptáků v Indonésii

Dalekohledem, kterým jste kdysi pozorovali srnky na louce u chalupy, mohou dnes děti v Indonésii sledovat třeba bulbula korunkatého. I on totiž ve své domovině patří k ohroženým a i na něj se zaměřila kampaň upozorňující na kritický stav pěvců v jihovýchodní Asii. Organizaci, která ji spustila, právě předsedá ZOO Liberec. Kampaň představila tisková mluvčí zahrady Barbara Tesařová:

"Ztichlý les, anglicky Silent Forest, je název mezinárodní kampaně. Je to ochranářských projekt Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, která každé dva roky vyhlašuje jedno ochranářské téma, na které se chce zaměřit. Jsou to většinou témata, která cílí na konkrétní oblast, třeba Madagaskar nebo Jižní Ameriku, nebo cílí ochranu na konkrétní skupinu zvířat. V minulých ročnících jsme tady měli třeba kampaň Žáby bijí na poplach. Letošním tématem byla zvolena ochrana pěvců v jihovýchodní Asii, protože, pokud nezasáhneme, jim hrozí vyhubení."

Rozmanitých druhů pěvců žije v Indonésii spousta, do kampaně jich jako "vlajkových lodí" zvoleno jen několik. Mezi ně patří kromě zmíněného bulbula třeba sojkovec dvoubarvý, donedávna téměř vyhynulá majna Rothschildova nebo loskuták velký. Ptáky ohrožují samozřejmě lidé, jejich chování a zvyky.

"V Indonésii se říká, že každý správný indonéský muže by měl mít dýku, ženu, dům a zpěvného ptáka v kleci. Čím více zpěvných ptáků muž má, tím větší prestiž získává mezi svým okolím. Když cestujete po Indonésii, tak je to zjevné. Před každým domem visí minimálně jedna klec se zpěvným ptákem. Když se procházíte po asijských trzích, tak na nich nacházíte nejen zpěvné ptáky, ale i ohrožené druhy krokodýlů nebo třeba opic."

Dalekohled dětem

Pomoct snahám o záchranu ptáků se asociace rozhodla osvětou - dalekohledy, které se vyberou, poslouží dětem v přírodovědných kroužcích. A ty by se pak právě díky nim měly naučit dívat se na přírodu kolem nich jinýma očima a zjistit, že pták ve volné přírodě je daleko krásnější než doma v kleci.

"Myslím si, že o to bude určitě obrovský zájem. Organizace Green-books, se kterou právě na tomto tématu spolupracujeme, už v Indonésii založila více než 70 ekoknihovniček. Místním dětem zadarmo poskytuje knížky o přírodě a životním prostředí. Je o to veliký zájem. Děti si prohlížejí knížky a máme tam i spoustu místních lektorů, kteří s dětmi následně pracují a vysvětlují jim ohrožení zvířat ve volné přírodě. Je to zcela zdarma, takže mezi dětmi je o to obrovský zájem."

Do záchrany se mohou zapojit i návštěvníci 11 českých zoologických zahrad, svůj starý dalekohled mohou odevzdat třeba právě v Liberci, Plzni nebo Olomouci.