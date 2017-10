I když nebyl na startu, přesto Josef Váňa ovládl Velkou pardubickou

Jan Kratochvíl přišel k Josefu Váňovi před pěti lety, předtím dělal parkur a všestrannost. "Kolikrát, když ho vidím, jak jede, tak si myslím, že na tom koni sedím já sám," chválil Váňa svého žokeje.

V sedle hnědáka No Time To Lose seděl Kratochvíl podeváté a popáté spolu nenašli přemožitele. "Loni vyhrál Cenu Vltavy a říkal jsem si, že by mohl jednou zamířit do Velké pardubické," poznamenal Kratochvíl, který v letošní sezóně léčil několik zranění. Nejdříve popraskané hrudní obratle, pak chyběl šest týdnů, protože po pádu v Lysé nad Labem měl prasklinu na kyčelní jamce.

Když přijel do cíle Velké pardubické, nebyly barvy jeho dresu skoro vidět, jak byl postříkaný od bláta. Počasí dostihu zrovna nepřálo. Finiš byl strhující, protože se zdálo, že zvítězí dlouho vedoucí francouzský kůň Urgent de Gregaine.

"Je to splněné mého velkého snu. Stále jsem nevěřil, že by mohl Francouze doběhnout. Byl na můj pohled hrozně moc daleko, ale No Time To Lose ukázal neuvěřitelnou sílu a finiš. Dokázal ho dotáhnout a předstihnout. V takovém počasí a podmínkách se už dlouho neběhalo, a bylo vidět, jak to některým koním vyloženě vadilo."

Loni prolétl Stromský cílem jako první, letos koně raději zadržel

Trať nesedla právě koni, kterého jel Marek Stromský. Před rokem prolétl cílem jako první, i když byl pak diskvalifikován, letos se do cíle na rozmoklé trati nedostal vůbec. Favorita Charme Look před koncem zadržel, aby se nezranil. Ještě na Velkém anglickém skoku si myslel, že můžou pomýšlet na výhru. Pak ho předjelo pět koní a kůň už neměl ani sílu skočit.

Jak dodala jeho trenérka Martina Růžičková, Charme Look je těžký, má skoro šest metráků. Stromský se tak zatím nezbavil nálepky smolaře dostihu, ale jak říká, není všem dnům konec.

Josef Váňa by rád rozšířil svých osm žokejských triumfů

Trenér vítěze Josef Váňa už potřetí Velkou pardubickou nejel. Letos ho trápily zdravotní problémy.

"Když jsem si zkrátil třmeny, tak jsem měl bolesti v oblasti levého kyčelního kloubu. Koně poznali, že nejsem úplně v pořádku, jak bych měl být, a neposlouchali mě tak, jak jsem byl zvyklý."

Původně totiž čtyřiašedesátiletý rekordman chtěl Velkou pardubickou jet, rád by rozšířil svých osm žokejských triumfů.

"Uvažoval jsem, že bych startoval i tenhle rok, ale zdravotní potíže mě trošku zastavily. Pak jsem začal pít pivo, a i s fyzickou kondicí jsem byl trochu na štíru, i když poslední dobou už to není tak zlé. Pivo jsem přestal pít a bříško se trochu stáhlo, ale kdybych měl dneska jet Velkou pardubickou, tak bych musel dvě tři kila shodit, a to se nedá ze dne na den."

Váňa je nejúspěšnějším trenérem Velké pardubické, překážkového dostihu dlouhého 6900 metrů. Stačí připomenout jména Cipísek, Vronsky, Chalco, Decent Fellow, Sixteen, Tiumen a nyní No Time To Lose. V letošním ročníku měl čtyři svěřence. Potěšilo ho, že se potvrdil jeho odhad, když řekl, že by jediný No Time To Lose měl šanci s Francouzi závodit.

Dostihové stáji vydělal vítězný kůň dva miliony korun. Majitel koně Michal Gančarčík v cíli ani nevěděl, že vyhrál jeho kůň, jak byli všichni zamazaní od bláta. Ale na vyhlášení přišel Jan Kratochvíl v zářivě čistém dresu. Na závod si vzal totiž starý roztržený, ale jak bylo vidět, ničemu to nevadilo.