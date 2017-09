Federer zajistil Evropě premiérovou výhru v Laver Cupu

Celku starého kontinentu zajistil triumf Švýcar Roger Federer výhrou nad Australanem Nickem Kyrgiosem po boji 4:6, 7:6 a 11:9 v supertie-breaku. Vznik soutěže inicioval devatenáctinásobný grandslamový vítěz Federer jako poctu legendárnímu Australanovi Rodu Laverovi, jedinému dvojnásobnému držiteli Grand Slamu, který sledoval zápasy v Praze a předal vítěznou trofej. "Myslel jsem, že je potřeba legendy vídat častěji. A naším životem je tenis, proto jsme tady," řekl Federer.

Tým Evropy vedl Švéd Björn Borg a v sestavě s Federerem byli i světová jednička Španěl Rafael Nadal, Rakušan Dominic Thiem, Němec Alexander Zverev, Chorvat Marin Čilič a Tomáš Berdych. Tomu se nedařilo, zasáhl do hry třikrát, ale obě čtyřhry (první v páru s Nadalem a druhou s Čiličem) i dvouhru prohrál. Výběr zbytku světa koučoval Američan John McEnroe a s Kyrgiosem ho tvořili a po tři dny se velmi emotivně navzájem povzbuzovali Američané Sam Querrey, Jack Sock, John Isner, Frances Tiafoe a Kanaďan Denis Shapovalov. "Jsem pyšný na svůj tým. Byl jsem na lavičce velmi nervózní, více než kdysi na kurtu. Hrál se tady neuvěřitelný tenis a to chtěl každý vidět," řekl Borg.

Byla to báječná jízda, slavil Fededer triumf v Laver Cupu

Po příchodu do šatny na sebe hráči Evropy stříkali šampaňské. Pak zbytek lahodného moku nalili a každý si loknul. "Byl to skvělý týden. V ideálním světě je nejlepší být doma s rodinou, přáteli, ale my máme ještě druhý život na okruhu. A strávit ten čas tímto způsobem byla neuvěřitelná jízda, opravdu. Bylo to lepší, než jsem si dokázal představit," řekl Federer.

První ročník Laver Cupu bojoval o místo na slunci. V Praze vše fungovalo výtečně a zdá se, že by soutěž mohla mít místo v tenisové sezoně. "Byla tady parádní atmosféra a gratuluji Rogerovi a jeho týmu ke skvělému nápadu. Bylo to skvělé a Laver Cup budeme mít ve svých myšlenkách několik dalších let," řekl první hráč světa Nadal.

Federera mile překvapil přístup všech hvězd k Laver Cupu. Nikdo neměl povinnost spát ve společném hotelu, ale všichni tak učinili. "To bylo překvapení a především bylo skvělé, jak jsme se navzájem podporovali při zápasech. Vidět Rafu, jak poskakuje a povzbuzuje, to mi dodalo extra energii. To jsem nečekal," řekl Federer.