Oštěpařka Barbora Špotáková je podruhé v kariéře mistryní světa. V Londýně zvítězila hodem dlouhým 66 metrů a 76 centimetrů a za sebou nechala dvě čínské reprezentantky i světovou jedničku a olympijskou vítězku Saru Kolakovou.

Přitom vítězný hod se Špotákové prý moc nepovedl:

"Skutečně bych řekla, že ten hod opravdu jenom stačil, protože se mi vůbec nepovedl, nebyl zdaleka ideální. Věřím, že kdyby mě nějaká Číňanka přehodila, tak bych asi zatlačila."

Víc jsem nemohla zažít

I když patří Barbora Špotáková dlouhodobě mezi světovou špičku, vítězství z velké soutěže vybojovala po pěti letech a také poprvé od doby, co se jí narodil syn Janek. Loni na olympijských hrách v Rio de Janeiru i po zlomenině získala bronz a rozhodla se pokračovat. A Londýn potvrdil, že to byl správný krok. Pocity z úterního vítězství podle ní překonaly i triumf z olympiády v Pekingu:

"Nic víc, než tohle jsem nemohla zažít. Nebyla jsem na takto silné emoce psychicky připravená. Je to neuvěřitelný comeback. Ten stadion, to byla motivace, proč po Riu pokračovat. Vyšlo to a jsem za to nemírně šťastná."

Ostatně na mistrovství do Londýna se oštěpařka těšila už předem, právě tady v roce 2012 vybojovala své druhé olympijské zlato.

Budoucnost s otazníkem

Barboře Špotákové je 36 let, a jestli ji uvidíme i na dalších světových soutěžích, není zatím jasné:

"Nevím, to je hrozně těžké odpovědět. Ale spíš bych řekla, že se kruh uzavírá, než že by se otevíraly nové příležitosti."

Další šampionát se koná za dva roky v katarském Dauhá a pak už sportovce čekají v roce 2020 olympijské hry v Tokiu. A i japonská metropole patří k oblíbeným místům aktuální mistryně světa.