Afričtí hráči si fotbal ve Zlíně užívají

Senegalský fotbalový záložník Dame Diop působil v Rusku a Arménii. Teď už třetím rokem hraje v české lize. Momentálně v klubu FC Fastav Zlín. Ve stejném dresu nastupuje i další fotbalista z Afriky, gabonský záložník Duval Nzembi. Letos mají oba šanci poprvé ochutnat atmosféru evropské ligy.

V debatě s francouzským novinářem Guillamem Narguetem z francouzské redakce Rádia Praha oba fotbalisté zjišťují, proč zlínští fanoušci ženou své hráče za úspěchem pokřikem ševci, ševci… že to má souvislost s firmou Baťa.

Česko jako brána do Evropy

Česká republika představuje pro hráče z Afriky možnost se vůbec dostat do Evropy. „Pro mladé hráče je to velmi důležité. Mají tak šanci ukázat, co v nich je. Koneckonců jak v naší reportáži potvrzuje Dame Dioup, je úplně jedno zda hrál v Rusku, Arménii nebo Česku. Pro něj je nejdůležitější samotný fotbal, říká Guillame Narguet, spoluautor čtvrtletníku Football Club.

„Zatím nejznámějším příkladem vzestupu je kariéra Wilfrieda Bonyho, který se ze Sparty dostal do Nizozemska a poté do Anglie, dokonce do jednoho z nejbohatších anglických klubů Manchesteru City. Teď jsou zajímavé případy Michaela Ngadeu Ngadjui a Simona Deliho ze Slavie, kteří jsou velice dobří v rámci české ligy a zůstávají ve Slavii, přestože mají zajímavé nabídky. Slavia je natolik silná, že zatím je schopná odmítnout nabídky z jiných klubů jako například z francouzského Lille.“

Většina fotbalistů samozřejmě sní o kariéře ve slavných velkoklubech v Anglii, Španělsku, Francii nebo Německu. Duval Nzembi ale zatím působení ve Zlíně pochvaluje.

" V mé dosavadní kariéře jsem poznal několik zemí. Francii, Bolívii. Ale Česká republika mě dostala. Je to klidná země, a to je dobré. A pak tu jsou velmi milí lidé. Řekl jsem svým manažerům, že jsem si tuto zemi miloval. Po sezóně v Otrokovicích ve 3. národní divizi jsem měl nabídky od různých zahraničních klubů, mimo jiné z Albánie. Můj manažer však pochopil, že jsem nechtěl jít jinam. Proto jsem přijal návrh Zlína."

Podobně to vnímá i Dame Diop: "Také si vážím klidu malých měst, jako je Zlín. Praha je krásné město, Ale bydlení ve velkém městě vás může rozptylovat. Ve městě jako Zlín se můžete lépe soustředit jen na fotbal. "

S rasismem se nesetkali

Zlín je přirozenou metropolí jihovýchodní Moravy. Dnes moderní město plné života se pyšní unikátní funkcionalistickou architekturou a také spoustou zeleně. Tu oceňuje i Duval Nzembi. "Mám rád parky, které tu jsou hezké. Také tu máme několik kaváren a restaurací… "

"A pak je tu velmi krásná zoo! Rád se koukám na zvířata, připomíná mi to rodnou zemi," připojuje se Dame Dioup.

Fotbalisté černé pleti se čas od času setkávají na hřišti s nevybíravými urážkami jak od protihráčů, tak příznivců soupeře. Jak je to v každodenním životě?

"Jde to dobře. Nikdy jsem neměl nejmenší problém související s jakoukoli formou rasismu. Nikdy. Lidé nás zdraví, usmívají se na nás nebo nás čas od času požádají o fotku. Jsou opravdu velmi milí, " říká senegalský reprezentant. Podobně to vnímá i Gaboňan Duval Nzembi.

"To je pravda. Nejčastěji se na nás lidé usmívají a jsou příjemně překvapeni, když nás vidí. Někteří se na sebe podívají a řeknou si: "To je ten černoch". Ti nejméně odvážní si nás fotí tajně. Když je zahlédneme, tak jim říkáme, ať se nebojí a jdou k nám. Užíváme si to! "

Celkem 95 hráčů z 36 zemí! Takový je celkový počet zahraničních fotbalistů v kádrech prvoligových týmů. Rekordmanem je Sparta, která má na soupisce čtrnáct cizinců, ve Zlíně jich je 9. Ze zemí mimo Evropu a bývalého Sovětského svazu se smí na trávníku objevit maximálně pěti fotbalistů.