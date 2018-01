Zažila 11 prezidentů. Ten další by měl být inteligentní fešák

V roce 1937 jí bylo 12 let. Právě zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jen asi těžko si tehdy Margita Týnková uměla představit, že zažije 11 prezidentů a v 92 letech bude vybírat i dalšího.

"V tom sedmatřicátém roce, když zemřel Masaryk, tak to jsem chodila do školy. Plakala jsem. Úplně mě to donutilo. Pamatuji si, jak to hlásili a všichni jsme to ve třídě prožívali, bylo to dost drastické a smutné. Seděli jsme, jak přikovaní, hodně spolužáků brečelo a já jsem s nimi brečela taky. Pak jsme psali nějakou úlohu a já jsem to měla celé mokré, jak jsem brečela a musela jsem to pak celé přepsat."

A nějakého jiného prezidenta po Masarykovi si ještě vybavíte? Který z nich se vám zdál nejvýraznější?

"Rozhodně Beneš a Svoboda. Ten byl také osobnost. Gottwald, to byla jen taková nastavená figura do hry. Svoboda, to byl generál, ten stál za svou věcí. A taky si pamatuji Zápotockého. Ten byl lidový. Tyhle mám v paměti."

Prezident s drdy

Matěj Bílek se chystá volit prezidenta poprvé. Pro něj i jeho spolužáky je výběr hlavy státu důležitým tématem:

"Já chodím na gymnázium a tam pozoruji, že valná většina lidí se politicky angažuje a zajímá se, je vidět, že je to pro ně téma a nestaví se k tomu zády. Setkávám se ale často i s názorem, že to není důležité a některé lidi to přímo neovlivňuje. Dá se s tím částečně souhlasit, ale myslím, že by měl každý svoji šanci volit využít."

Jak by měl vypadat prezident?

"Pořádný chlap, pořádný sestřih-fešák. Měl by být inteligentní, milý, upřímný...aby se staral o lidi. Zkrátka a dobře: aby byl dobrý."

Co vy, Matěji?

"Já..."

"U tebe může mít drdy, viď," skočí mu do řeči prababička.

Matěj Bílek: "Myslím, že vzhledem k tomu, že prezident je reprezentativní figura, tak by měl navenek tuto funkci dobře plnit. Měl by reprezentovat Českou republiku, měl by být dobrý diplomat. Měl by to být slušný člověk, na tom vzhledu zase tak nezáleží. Extravagantní vzhled je asi na škodu, ale od jakýchkoli fyzických rysů bych dokázal odhlédnout, pokud by ten kandidát byl kvalitní tím, co říká a co prosazuje."

Budete volit s ohledem jeden na druhého?

Matěj Bílek: "V tomto případě to nehraje roli, prezident asi přímo babiččin život neovlivní. Kdyby šlo o volby do Poslanecké sněmovny, tak možná bych zohledňoval i druhé, ale v tomto případě je to čistě sobecké a budu volit za sebe."

Margita Týnková: "Je to jednoduché. Jít a něco tam hodit."

Shodnete se na jednom kandidátovi, nebo máte každý svého?

Margita Týnková: "Já mám svého a on taky. Mládež má jiné názory a já jsem pro někoho opravdu praktického."

Matěj Bílek: "Nesnažili jsme se ani dosáhnout nějakého společného pohledu."