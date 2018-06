XVI. všesokolský slet - symbióza sportu a kultury

Letos se události zúčastní podstatně vyšší počet cvičenců než před šesti lety. Letošní slet chce rovněž oslavit 100. výročí založení samostatné Československé republiky a zdůraznit, že sokolové se po celou dobu své existence aktivně podíleli na jejím sportovním i na kulturním životě.

Nehledě na to, že se Československo rozpadlo, sokolové chtějí ukázat, že spolupráce Česka a Slovenska přetrvává i nadále. Podrobnosti o československé spolupráci a zahraničních cvičencích prozradila starostka ČOS Hana Moučková:

"Co se týká účastníků, již můžeme říct, že se XVI. sletu zúčastní zhruba 15 tisíc cvičenců. Nesmírně mě těší také fakt, že se zúčastní přes tisíc malých dětí do šesti let, přesný počet je 1060. To je dle mého názoru opravdu úžasné. Dále vystoupí 1500 zahraničních účastníků, kteří společně s námi, de facto na dálku, nacvičují a secvičují jednotlivé skladby. Skladeb je celkem třináct, z toho jedenáct je sokolských a dvě od našich hostů. Z těch jedenácti sokolských je jedna naší srdeční záležitostí - akcentuje 100 let republiky, 100 let Čechů a Slováků. Tomu odpovídá i její název - jmenuje se Spolu. I autorský kolektiv byl složen z českých a slovenských autorek.“

Dva roky příprav

Každému všesokolskému sletu předchází minimálně dva roky příprav - nejen samotných cvičenců, ale i doprovodných programů pro širokou veřejnost. Již od jara se konají župní a krajské slety v jednotlivých regionech. Během hlavního sletového týdne se návštěvníci mohou těšit nejen na hromadná cvičení, ale i na řadu dalších akcí, jako jsou přehlídka výkonnostního sportu Sokol Gala ve vysočanské O2 areně, sportovní soutěže, pódiová vystoupení na čtyřech místech v Praze nebo divadelní a loutkářská představení. Dva hlavní průvody všesokolského sletu popsal náčelník ČOS Petr Svoboda:

"Sletový průvod půjde po své tradiční trase tak jako v minulých letech - z Václavského náměstí na Staroměstské. Tam nás ale čeká novinka - u všech předešlých sletů jsme vždy na Staroměstské náměstí pouze došli, tam jsme se rozptýlili a pokračovali dále za svými aktivitami. Tento rok tam ovšem budeme mít postavené pódium, kde se bude konat pozdravení cvičenců, bude tam hrát hudba a mnoho jiného. A tam budete mít možnost vidět všech patnáct tisíc účastníků pohromadě, což už se jindy nepodaří, protože se rozdělí na jednotlivé programové části. Na úvodní průvod další den naváže setkání v Tyršově domě, které začne ve 20.45 a ve 21.30 celé toto shromáždění vyrazí s lampionovým průvodem na Petřínskou rozhlednu, takže uvidíte takového velkého barevného hada, který projde celým Petřínem. A všichni, kteří se toho zúčastní, budou mít možnost vystoupat až na Petřínskou rozhlednu a vidět noční Prahu. Konec této akce plánujeme kolem půlnoci. Bude to vskutku nevšední zážitek nejen pro účastníky sletu; jelikož je tato akce otevřená pro veřejnost, ti, co přijdou do Tyršova domu, zaregistrují se a pak se k nám v lampionovém průvodu přidají, budou také určitě mít nezapomenutelné zážitky."

Sokol pohledem umělců

Na oslavu jubilejního stého výročí založení Československé republiky se organizátoři rozhodli navázat na předválečnou tradici, kdy se na výtvarné stránce organizace všesokolského sletu podíleli proslulí výtvarníci své doby - Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Alfons Mucha. A tak ČOS letos podnítila vznik kolekce děl inspirovaných sokolskou tematikou. O významu návratu k této tradici promluvil významný malíř Stanislav Diviš:

"Výtvarné umění za tu dobu od války samozřejmě prošlo obrovským vývojem a ty podoby, co se používaly a byly prezentovány v historických sletech, se již proměnily. Je dobře, že se organizátoři snaží začlenit autory, kteří dnes aktivně pracují a jsou známí, ať už oni sami, nebo jejich práce. Tím pádem současné autory přiblíží dnešnímu publiku, seznámí návštěvníky se současnou podobou výtvarného umění. Takže pro mě má tato situace dvě roviny - za prvé jsem rád, že se toho mohu zúčastnit, protože se tomuto tématu věnuji už dlouho, a za druhé, že svou prací mohu tuto akci podpořit, což pro mě je hlavní rovina."

Sokolskou organizaci založili v roce 1862 Jaroslav Tyrš a Jindřich Fügner. V současné době je v České republice evidováno okolo 1150 tělocvičných jednot České obce sokolské, které mají asi 160 000 členů, což ji řadí mezi největší občanská sdružení v Čechách.