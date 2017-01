26-01-2017 12:39 | Klára Stejskalová

Ladnost, krása, náročné skoky - Česká republika po 18 letech hostí evropský šampionát v krasobruslení. To, že se tento sport těší velké oblibě potvrzuje i to, že se stadion v Ostravě téměř zaplnil už během prvního dne, kdy byly na programu „pouze“ krátké programy.

Vystoupení stovky krasobruslařů a tanečníků vedených posledním českým mistrem Evropy Tomášem Vernerem otevírá letošní evropský šampionát. Atmosféra v lehce mrazivé hale je výborná. Na velký krasobruslařský svátek čekali čeští fanoušci dlouhých 18 let. 5 krát hostila šampionát Praha, v Ostravě se mistrovství Evropy koná poprvé. Průmyslové město je má ke sportu vztah, nedávno se tu pořádalo mistrovství světa v hokeji, v únoru se tu bude konat tenisové fedcapové klání. Ale jak mi říká místní taxikář, toto je něco jiného, všichni se dlouho těšili. V okamžiku, kdy nastupují na led čeští závodníci, nadšení nebere konce. Juniorští mistři světa Anna Dušková a Martin Bidar zabodovali a při svém prvním startu na šampionátu dospělých obsazují sedmé místo. Úspěšné vystoupení v krátkém programu má za sebou i Michaela Lucie Hanzlíková, která skončila 15. Zkušené mezinárodní rozhodčí Olgy Žákové se proto ptám, jaký dojem na ní udělala první soutěž:

"Musím říct, že je vidět, že je to vlastně předolympijský rok, úroveň o něco poskočila nahoru. Byly tady opravdu výtečné výkony. Jsem zvědavá na to srovnání s mistrovstvím světa v Helsinkách, které bude zároveň nominačním závodem na olympiádu. Máme se na co těšit. Hlavně mě potěšila naše závodnice, která jela ´bez bázně a hany´, přestože je to ještě věkem juniorka. Jela ve velkém tempu s malou chybičkou v trojitém rittbergeru, jinak kombinace dva trojité skoky, výborný axel, všechno v pořádku. Měli jsme velkou radost, protože v patnácté místo jsme ani nedoufali."

Na tiskové konferenci se vedla debata, jestli se dnes krasobruslení neubírá na úkor umělecké hodnoty spíše tím technickým směrem a k technické náročnosti...

"To není bolest posledních let, to už se táhne desetiletí, že se z krasobruslení stávalo krasoskákání, dnes bych ale řekla, že se to trochu více vrátilo ke krasobruslení. Bylo to podle mého názoru i názoru mnohých na škodu věci. Krátký program má ty předepsané tři skoky. Skokovou kombinaci plus trojitý skok musí být skočený z kroků. Potom dvojitý axel. Je pravda, že technická náročnost roste, a tím je to na úkor uměleckého ztvárnění a možnosti více předvést krásné krasobruslení."





V Ostravě jsou závody víceméně zcela vyprodány, což svědčí o tom, že zájem veřejnosti o krasobruslení je velký. Na druhou stranu, pokud vezmeme českou veřejnost, tak ta na nějaký velký úspěch čeká poměrně dlouhé roky. Čím si vysvětlujete český ústup ze slávy v tomto sportu?

"Hlavně tím, že máme přece jen malou základnu. Když si vezmete, že v jednom jediném moskevském oddíle je dohromady více krasobruslařů, než v celé naší republice, tak nemáme o čem mluvit. Je zázračné, že z toho mála lidí, kteří bruslí, máme mistry světa v juniorské kategorii, Aničku Duškovou a Martinem Bidařem, měli jsme Vernera, teď máme Michala Březinu v první desítce mužského krasobruslení... Tedy na to, kolik lidí nám bruslí, jsme vlastně světová velmoc."

Soutěž žen přinesla jeden velký comeback. Po nucené pauze se na led vrátila pětinásobná italská šampionka Caroline Kostner. Na tiskové konferenci přiznala, že to nebylo jednoduché, že byla hodně nervózní, ale že je velmi šťastná,“ řekla Kostnerová. Sympatická Italka je zatím třetí po dvojici ruských závodnic. V příštích dnech se představí další hvězdy, především Španěl Javier Fernandez a francouzský taneční pár Papadakis Cizeron.