V Česku mi chybí pouze sluníčko

Studium v Praze bylo pro Roziana Dziana velkou výzvou i kvůli tomu, že se musel nejprve naučit dobře česky.

„Zpočátku jsem měl denně intenzivní kurz. Bylo to hodně náročné, něco jiného než na co jsem byl zvyklý, hlavně skloňování. A to mi dělá problémy dodnes“, říká skromně Konžan, který pracuje v Karlíně jako IT odborník pro Deutsche Börse. Jeho čeština je téměř bezchybná.

„Máme tu mezinárodní kolektiv, v mém oboru samozřejmě převažuje angličtina, ale s kolegy tu neformálně mluvíme česky.“

Rozion Dzian měl původně v plánu v Praze vystudovat a vrátit se zpět do Konga. V Česku se mu ale zalíbilo, navíc si tu našel manželku, a tak se rozhodl zůstat. Domů se tak dostane pouze občas.

„Bohužel je to daleko, rád bych tam jezdil častěji. Život u nás mne zklamal. Je tam velká korupce. Měl jsem nějaké nápady, ale tamní podmínky jsou špatné, takže se nedá nic dělat.“

V Kongu řešíme věci více společně

Na životě v Česku se mu líbí, že tu vše funguje.

„Praha je nádherné město, architektura je výjimečná. Praha je taky hodně zelená, což se mi líbí. V Kongu je hodně zeleno a tady je hodně parků. Oceňuji i to, že život je tu klidnější než v Paříži nebo Londýně. Akorát mi tu schází sluníčko, zvláště teď. Přál bych si, aby vůbec nebyla zima. A musím přiznat, že atmosféra je tu trochu jiná, každý tu jedná sám za sebe. Od nás z Konga jsem byl zvyklý, že sousedé řeší věci společně.“

Ani v Čechách mu ale rodinné zázemí neschází. A při takových příležitostech má šanci si pochutnat i na pravé české kuchyni.

„Když jezdíme za babičkou, tam máme pořádné české jídlo jako například knedlo-vepřo-zelo. To mi moc chutná.“

Rozion Dzian svůj exotický původ nezapře. Pražský Karlín je dnes takovým Babylónem národů. V pražské pobočce Deutsche Börse pracují cizinci doslova z celého světa. Jak je tomu ale jinde, při cestách na venkov?

„To je další věc, která se mi tu líbila. V jiných zemích je to horší. Ať už ve škole nebo práci jsou všichni příjemní. Od kamarádů někdy něco slyším, ale osobně jsem se s tím nesetkal. A to je jeden z důvodů, proč jsem tady zůstal.“