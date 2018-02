Skleněné sochy pro Český dům v Pchjongčchangu vyrobili skláři novoborského Lasvitu

"Sport mě fascinuje z pohledu fanouška. Fascinují mě lidé, kteří fandí. Často se mi na sportovních utkáních stává, že se dívám kolem sebe, a na hokeji nezachytím třeba tři z pěti gólů. Pak se na to musím podívat v televizi, abych zjistil, co se událo na místě, kde jsem byl. Takže sochy jsou založené na rychlosti, protože rychlost je ve sportu fenomén. Z jedné strany vidíte siluetu, kterou jakoby zastavil fotograf, když fotí sportovce, který protíná cílovou pásku. A ve druhé fázi té sochy vidíte pohyb sportovce. Je to z tisíců skleněných tyčí, které ten pohyb simulují."

Jak jsou sochy velké?

"Jsou zasazeny asi do dvoumetrového rámu. Ten sportovec zhruba metrový. Když se k němu přiblížíte, tak můžete pozorovat jeho siluetu."

Jsou sochy barevné, nebo klasické průhledné?

"Jsou to transparentní tyče. Mě inspirovaly zimní sporty, které z pozice fanouška a českého diváka pozoruji, a obdivuji."

Měl jste pro inspiraci nějaké fotografie sportovců, když jste vytvářel návrh?



"Ano, vycházel jsem z mnoha desítek fotografií. Jsou jakoby propojené dohromadyí. Díváte se na pohyby Jaromíra Jágra, a zároveň i jiných českých hokejistů. Také v rychlobruslení a snowboardu jsou jasní naši favorité. Je to forma stylizace, aby ten pohyb byl ve správném momentu. Jako u fotografie, která má milióny pixelů, tak každá ta trubička je taky jeden pixel."

Jak probíhalo balení soch na takovou vzdálenost?

"Balení je samozřejmě náročná věc, jedná se o stovky kilogramů materiálu. Na to jsme zvyklí. Proto byl zvolen proces, aby který umožnil montáž a demontáž na místě v Koreji.

Maxim Velčovský na sochy použil odolné technické sklo. Po skončení olympiády budou na prodej.

Ale nejsou jediným dílem, které skláři z Lasvit připravili. Každý z medailistů dostane trofej z ručně foukaného skla podle návrhu designérky Moniky Kořínkové. Nese název Spirit a je inspirovaná zimními krásami, ledem a sněhem.