Prezidentský vlak vyrazil na turné po Česku a Slovensku

Vlak je složen ze železničních vozů, které v různých etapách historie sloužily československým prezidentům. Zprovozněním historického „Prezidentského vlaku" se Národní technické muzeum a České dráhy připojují k oslavám stého výročí založení Československé republiky. Vlak na nástupiště přišlo doprovodit mnoho lidí, mezi nimi i spousta dětí. Pro ně je vlak skutečnou raritou.

"Mám vlaky hodně rád. Často chodím na různé akce s Českými drahami a tento vlak je asi nejstarší a nejhezčí, a to jsem parních lokomotiv viděl fakt hodně. I dieselových lokomotiv jsem viděl dost. Vlaky mě prostě fascinují. Vagóny byly moc hezké, jsem rád, že nás pustili dovnitř. Bylo to opravdu skvělé," řekl jeden z nadšených malých diváků.

Nejstarší vagón sloužil následníku trůnu Františku Ferdinandovi

Projekt „Prezidentský vlak" je součástí celorepublikové akce připomínající 100. výročí vzniku společného státu. Celou kampaň popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský:

"Tento „Prezidentský vlak" představuje několik salonních vozů, které používali českoslovenští prezidenti v letech 1918 až do současnosti. Akci připravilo Národní technické muzeum společně s Českými drahami, které také zajistí provoz, a díky spolupráci se slovenskými kolegy vlak zavítá i na Slovensko. Hlavní část soupravy tvoří tři salonní vozy z různých období. Nejstarší je z období císařství, byl vyroben v roce 1909 a sloužil následníku trůnu Františku Ferdinandovi. Tento vůz po roce 1918 používala i československá vláda. Následuje ho velmi významný vůz, kterému se říká ASA-0-80 a který, jak název napovídá, byl postaven k 80. narozeninám prezidenta T. G. Masaryka v roce 1930 ve vagonce na Smíchově. Tento vůz obdržel přímo prezident Masaryk a po roce 1930 s ním vykonal několik cest po Československu i do zahraničí. Po druhé světové válce vůz i nadále sloužil československým prezidentům. Třetímu vagónu se říkává „Husák" a je to poslední ze salonních vozů, který byl postaven v Československu pro prezidenty a byl součástí celého salonního vlaku. Ten vůz potom sloužil prezidentům, případně nejvyšším ústavním činitelům Československé republiky a lze ho používat dodnes."

Přestože jsou historické vozy zcela funkční a provozuschopné, kvůli obavám o zachování jejich interiéru není možné prezidentským vlakem cestovat. Ze stejných důvodů bude zpřístupněn pouze nejmladší ze tří salonních vagónů (salonní vůz z roku 1968). Do starších vagónů z roku 1909 a 1930 budou moci návštěvníci nahlédnout vstupními dveřmi. Doprovodné vozy tvoří dobové vagóny.

V osobním voze z roku 1931 je umístěna expozice věnovaná cestám československých prezidentů po železnicích. Je zde možné zhlédnout například fotografie z cest Edvarda Beneše, který se v květnu 1945 po konci druhé světové války vracel vlakem do Prahy. Petr Štáhlavský představil trasu „Prezidentského vlaku":

"První zastávka je v Brně, dále vlak směřuje na Slovensko, kde navštíví například Bratislavu, Zvolen, Žilinu nebo Košice. Zhruba v polovině července se vrátí do Čech a na Moravu a projede města, jako jsou Zlín, Olomouc, Pardubice či Plzeň, bude také v Chomutově, kde je depozitář Národního technického muzea. Svou jízdu zakončí na přelomu srpna a září na Masarykově nádraží."