Pes vrčí a má v tlamě pero. I tak může vypadat pomůcka při učení slovíček

"Představte si, že jsme v prvním patře nějaké restaurace, a chceme jíst. Číšník dlouho nejde, a my začneme jíst manžetové knoflíky. Francouzky se jíst řekne manger, výslovnost je 'manžé', jako manžetový knoflík."

A tahle asociace vám v mozku uvízne. Slovíčko jíst už budete mít spojené s ohlodáváním manžetových knoflíčků. A protože Jakub Pok na přednášce říkal, že si umí zapamatovat dobře jména a příjmení, když vyšel ze sálu, hned následovala zkouška.

Když jsem vám říkala své jméno, uložil jste si mě do paměti?

"Ano, Kuchyňová. Je to mentální obraz. Lidé dělají chybu, že ta jména třeba ani neposlouchají. Proto devadesáti procentům lidí zmizí jména v prvních pěti vteřinách. Všechno jsou to paměťové techniky. Třeba na kurzu, kde je třicet nebo čtyřicet lidí, si uložím do paměti všechna křestní jména a příjmení. A když mi řeknou telefonní čísla, tak si uložím i ta telefonní čísla. A potřebuji je slyšet pouze jednou. Co se týče slovíček, využívá se metoda slovíček v příbězích. Převádíme ta neuchopitelná slova na obrazy. Třeba pes je španělsky 'perro'. Když si představím, že pes má v tlamě pero a vrčí, zamyslím se nad tím, udělám si nějaký mentální obraz, tak by pes jako perro mělo být uložené španělské slovíčko."

Jak jste se k paměťovým technikám dostal? Jaké je vaše původní vzdělání?

"Já jsem vystudoval právnickou fakultu, pak ještě fakultu humanitních studií, a zároveň Institut mezinárodních studií. Ale ještě před tím jsem se o těch paměťových technikách dozvěděl. Měl jsem možnost být v Německu na dvouhodinovém semináři před více než dvaceti lety. A tam mě fascinovaly paměťové techniky. Dozvěděl jsem se, jak si uložím slovíčka, a později třeba ty paragrafy. To byly moje začátky."

Zaujala mě technika paměťová cesta. Technika, která například každé části těla přiřazuje určitou věc. Ať už denní úkoly nebo nákupní seznam. Je tato technika účinná?

"Technika paměťové cesty je stará dva a půl tisíce let. Už římští senátoři používali paměťové cesty. Lidé dnes používají paměťovou cestu na praktických příkladech. Ukládají si třeba prezentace, když někde přednášejí. Funguje jim to velmi dobře. My přemýšlíme v obrázcích, ale v poslední době jsme na to zapomněli. Biflujeme se věci bezmyšlenkovitě, ale u paměťových cest to funguje jinak, a proto to lidem jde."

Co říkáte na akci Týden mozku?

"Ta akce lidem ukazuje, jaké jsou možnosti. Říkají mi, že je nikdo nikdy nenaučil, jak se učit, a že se to dozvěděli na přednášce Týdne mozku, jak by to měli vylepšit, a že to zkrátka funguje jinak a lépe. Takže této akci dávám palec nahoru."

Kolik jste si schopen zapamatovat čísel, věcí a podobně?

"Mám svůj osobní rekord, že si za pět minut uložím 30 devítimístných telefonních čísel. Jsem schopen si za pět minut uložit kolem pěti set až šesti set binárních čísel v libovolném pořadí nebo kolem sta slovíček za ani ne hodinu."

Co člověk, to jiné asociace. Je lépe, když si asociaci při učení člověk sám vytvoří, nebo je dané, jak by ta asociace měla vypadat?

"Nejsilnější jsou vaše mentální obrazy. Já ukážu na kurzu techniku na dvaceti, třiceti nebo padesáti slovíčkách. Pak by si lidé měli slovíčka sami zpracovávat. Udělat si vlastní mentální obraz. Každý přemýšlí nějak jinak. Někdo má více legrační obraz, někdo má více erotické mentální obrazy, někdo hodně barevné, v pohybu. My děláme individuální mentální obrazy. A to je zapotřebí, aby si lidé uchovali, a zanechali svoje mentální obrazy, ty jsou úplně nejsilnější," přiblížil paměťové techniky Jakub Pok.

Jeho jméno jsem nemusela hledat na vizitce. Zapamatovala jsem si ho podle své mentální asociace. Představila jsem si mušli, mušle je znak Svatojakubské cesty a tedy Jakub. Možná se to může zdát složité, ale ukázalo se to jako účinné. Mozek je totiž neprobádaná oblast.

Festival věnovaný výzkumu mozku se tentokrát zaměřil i na různé hry, hlavolamy, a cvičení. Týden mozku nabízí přednášky českých i světových odborníků v oblasti neurologie, psychiatrie, duševního zdraví i informatiky. V Česku Týden mozku inicioval neurovědec Josef Syka, a letos se tato akce koná po dvacáté.