Na fasádě domu zaujme především balkon s tepanou mříží a lucerničkou, ve které neustále svítí světlo. Podle pověsti v ní věčným světýlkem svítí duše nešťastné dívky Petrušky, která žila na půdě, cítila se osamělá a rozmlouvala s hvězdami. Původně na balkonku svítily lucerničky tři, ale za komunismu se musely dvě odstranit. Jejich místo zabrala sovětská a československá vlajka. Tehdejší prezident Antonín Novotný to rozkázal kvůli návštěvě nejvyššího sovětského představitele Nikity Chruščova. Po dlouhých 56 letech by se ale toto léto lucerničky měly vrátit zpět na své původní místo. Odřezané lampičky se totiž, jak říká David Černý z webu "Miluju Prahu", neuvěřitelnou shodou náhod našly.

"Ten dům, který vlastně všichni známe, protože je na statisících fotografií, je opředený spoustou zázraků. A nález lampiček mi přijde také zázračný. Obyvatel domu pan Skřivan mi říkal, že jeho soused byl na bleším trhu v Jičíně, kde se náhodou dal do řeči s místním prodejcem, panem Fischerem. Padli si do oka a pan Fischer mu předal vizitku a pozvání, aby se stavil u něj v Bradlecké Lhotě, kde má prý různé harampádí. Soused si vizitku vzal, a i když původně myslel, že do Bradlecké Lhoty ani nepojede, už po dvou dnech přes obec náhodou projížděl. Vzpomněl si na pana Fischera a zajel k němu. V domě si pak všimnul lampičky, kterou znal z balkonku svého domu. Pan Fischer sousedovi vyprávěl, jak zvláštním způsobem k lampičce přišel. Řekl, že v roce 1961 dostal zvláštní úkol lucerničku odříznout a od té doby ji má doma. Soused panu Fischerovi vysvětlil, proč se o lampičku tak zajímá a zeptal se ho, jestli by jí neprodal. Pan Fischer mu řekl, že o tom nemůže být řeč a lucerničku mu daroval. Litoval přitom, že třetí lampičku nemá. Soused panu Fischerovi ale řekl, že se našla před čtyřmi lety na půdě domu. Takže jsou lampičky všechny. V tuto chvíli je kovář zpravuje a během léta se dostanou zpátky."

Odřezané lampičky nejsou jediným nalezeným "pokladem" domu na Kampě. Svoji historii má i starobylý, zasklený obraz Panny Marie s Jezulátkem ve výklenku, podle kterého dostal dům jméno.

"Kromě slavného balkonku s lampičkou je tam mariánský obraz Panny Marie. Ten připlaval na Kampu po rozbouřené řece při velkých povodních v roce 1784. Tehdejší majitel domu František Pelzl ho s nasazením života vytáhl z rozbouřené řeky a vsadil do výklenku nad balkonkem. Kolem obrazu jsou pak dva dřevěné válečky z mandlu, ke kterým se váže zajímavá pověst. Ve dvoře domu byla do padesátých let 20. století prádelna s mandlem. Jedna z pradlenek, jménem Marie, strčila do mandlu omylem ruce a válečky jí je uvěznily. Zoufalá dívka se začala modlit k obrazu panny Marie a údajně se stal zázrak, válečky se rozestoupily a dívenka bez úhony mohla vyndat ruce. Dokonce se říká, že pomohly i sochy z Karlova mostu," přiblížil zázraky domu U obrázku Panny Marie David Černý.