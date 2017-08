Vědecký tým složený ze zástupců brněnské techniky a Havajské univerzity zaujme strategická místa v západní polovině Spojených států. Obsadí pět stanovišť v Oregonu, Idahu, Nebrasce a Wyomingu. Část výpravy zamíří do Whiskey Mountains, kam se vědci vydají s vybavením o váze desítek kilogramů na koňském hřbetu, říká členka týmu Jana Hoderová.

"Je už předem nasmlouváno, kolik kilogramů techniky nám tam dopraví, a za jaké peníze. Jsme tam tři lidi a máme nárok na 9 kilogramů osobních věcí, což není mnoho. Nejsme zkušení v jízdě na koni, ale absolvovali jsme alespoň několik jízd. Doufám, že půjdeme jako karavana, že bude vepředu někdo, kdo to povede. Agentura slibuje, že koně budou vstřícní a přátelští. Hledala jsem, kolik toho musíme na koních absolvovat a doufám, že to bude do 20 kilometrů. Kolem jsou hory a stezky. Těžko říct, do jaké výšky vystoupáme, doufám, že to zvládneme."

Jak dodal Pavel Štarha, je dobré, když je na místě čas techniku vyzkoušet.

"V ideálním případě je to naplánované tak, aby byl čas dva až tři dny, kdy se to složí, otestuje, a byl by tam čas ještě řešit problémy, které mohou nastat třeba při transportu. Když bylo zatmění v Keni, tak jsme měli třídenní skluz. Jeden den se vše sestavilo, a druhý den bylo zatmění. Tam moc času na testování nebylo."

Snímky přinesou nové poznatky o sluneční koróně

Snímky, které vzniknou, pak vědci unikátními matematickými metodami zanalyzují, což má přinést nové poznatky o slunci a jeho jasně zářícím okolí, tedy koróně. Kam snímky posouvají lidské vědomí, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmüller:

"Když to řeknu trošičku zjednodušeně, tak je to mapa magnetického pole Slunce v takové kvalitě, jakou nejsme schopni žádným jiným způsobem vytvořit. Nemůžeme tam poslat žádný přístroj, který by to magnetické pole v koroně změřil. Musíme se spoléhat na matematické výpočty, které dovedou přibližně to magnetické pole vizualizovat, jeho siločáry. Děláme rozhodně nejlepší obrazy, které jsou dneska k dispozici."

Čeští vědci pracují na dvou kosmických projektech

Ačkoli jde o Druckmüllerovu jedenáctou výpravu za úplným zatměním slunce, považuje ji logisticky za nejsložitější. Právě dostupnost míst umožnila připravit expedici, která ve svém rozsahu nemá obdoby. Pokud vše dobře dopadne, měli by vědci získat data, která ještě nikdy neměli. Jejich zpracování bude trvat jeden až dva roky.

"Je tam mnoho desítek různých experimentů. Na druhé straně, co se týče kvality těch pozorovacích míst, je to samozřejmě dobré pozorovací místo, ale nikoliv špičkové. Třeba příští zatmění, které bude v poušti Atacama, by mělo být teoreticky lepší. V minulosti, když jsme pozorovali na Sahaře, tak tam byla nízká vlhkost a téměř sto procentní jistota, že bude jasno. Ale letošní šance je velmi dobrá. Pozorovací místo je asi 3400 metrů nad mořem, v místech, kde je nízká relativní vlhkost, takže by to mělo být úplně vynikající pozorovací místo. Proto jsme byli ochotni podstoupit i tu nepříjemnou věc, že se to tam musí složitě dopravovat na koních. Navíc to stálo Havajskou univerzitu hodně peněz."

Druckmüllerův výzkumný tým v minulosti dosáhl světového uznání. Jeden z jeho snímků se dostal i na titulní stránku časopisu Nature. V současnosti se podílí na dvou kosmických projektech. Specializací českých expertů jsou v obou případech matematické modely zpracování obrazu z kosmické sondy.