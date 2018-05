Na Boubín! Šumavský národní park letos patří pralesům

"Letošní rok jsme na Šumavě věnovali pralesům. Letos je to totiž přesně 160 let od počátku ochrany nejznámějšího pralesa v Česku, tedy Boubínského pralesa, a také 180 let od počátku ochrany jednoho z nejstarších pralesů vůbec v Evropě, tedy Žofínského pralesa. Je sice u sousedních Novohradských hor, ale přesto jde o výročí velmi významné. Kolem toho se pak točí celý náš rok, kdy chceme představit návštěvníkům další místa, která jsou také pralesy, leží na Šumavě a je možné je navštívit. Jsou to například Prameny Vltavy, Plešné jezero, Trojmezná...Tímto směrem se chceme zaměřit a představit tato místa třeba i formou komentovaných procházek s odborníky."

Předpokládám, že pralesy nejsou to jediné, na co se letos zaměříte? Pokračujete i v programech, na které jsou návštěvníci zvyklí?

"Ano. Pralesy jsou nosné téma, ale nabízíme i to, na co jsou návštěvníci zvyklí. Řeč je třeba o výletech s průvodci do divočiny, které začnou v červnu letošního roku, možnosti splouvání horního toku Teplé Vltavy nebo různých informačních a návštěvnických centrech. Ta budou otevřena v průběhu celé sezóny a budou otevřena i ta tzv. sezónní - Březník, Poledník, Idina Pila nebo Rokyta."

Kolik návštěvníků očekáváte? Dá se to dopředu odhadnout?

"Vůbec ne. Můžu ale říct, že za posledních šest až sedm let počet návštěvníků roste, meziroční nárůst je zhruba 15%, což není nevýznamné číslo, právě naopak. Uvidíme, jaký bude letošní rok, ale předpokládáme, že návštěvníci chtějí vidět, užít si divočinu a nádheru Národního parku Šumava, což by mohlo znamenat určitý nárůst."

Vy jste se museli loni vypořádat s určitými problémy v návštěvnických centrech se zoologickým programem. Budete v nich nějak upravovat režim nebo už jste podnikli nějaké kroky?

"Určitě. Problém byl hlavně v Návštěvnickém centru Kvilda. Tam návštěvníci vlastně ochočili jednoho z jelenů, který potom dával najevo, že se lidé nacházejí v jeho teritoriu a docházelo pak i k napadení návštěvníků. Tento jelen byl už odvezen do Lán. I když už žije jinde, jsme připraveni upravit režim návštěvy tohoto centra. Hned teď na začátku sezóny bude možné do výběhu s jeleny vejít pouze v rámci komentovaných prohlídek s obsluhou návštěvnického centra, ale připravujeme i další technická opatření, aby tam mohli lidé vstoupit i bez obsluhy, byla tam udělána určitá bariéra mezi zvířaty a návštěvníky. Ta technická opatření budeme realizovat až v průběhu sezóny."

Chováte takto jeleny, vlky, rysa a sovy. Chtěli byste podobně představovat i nějaké další zvíře?

"V nejbližší době nemáme určitě v plánu stavbu dalšího návštěvnického centra nebo obohacení stávajících o další zvířata. Podle nás je v celku dostatečná stávající nabídka. V Srní je možné navštívit vlky, v Kvildě pak rysa a jeleny a v Borových Ladách soví voliéry. Lidé se mohou také podívat do naší záchranné stanice v Klášterci a seznámit se s léčenými nebo už vyléčenými zvířaty, která ale z nějakého důvodu nemohou být vypuštěna zpět do přírody. Myslíme si, že nabídka pro návštěvníky je v tomto ohledu dostačující a spíše jim říkáme, ať jdou sami navštívit krásnou divokou přírodu Šumavy."