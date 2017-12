Jiný kraj, jiný mrav. Vánoce ve smíšených manželstvích

Na vánočních trzích vládne poklidná atmosféra, lidé popíjejí punč, svařák a nakupují poslední dárky. Na oslavy se chystá také Španěl Luis Ochoa Torcal, který spolu se svou českou manželkou vychovává osmiletou dcerku Ellenu. Luis říká, že mají to štěstí, že vánoční oslavy si užívají hned několikrát. “Nejprve slavíme tady české Vánoce, 24. a 25. prosince, a potom odjíždíme do Španělska, kde pokračujeme v oslavách 31. prosince, 1. ledna a až do Tří králů 6. ledna. Takže, jak říkám, máme to štěstí, že máme Vánoce na čtvrtou.“

Na rozdíl od Česka, ve Španělsku děti nacházejí dárky pod stromečkem až 25.12. ráno. Nejsou prý tak vystresovaná čekáním, kdy na Štědrý den přijde Ježíšek. “Naši dceru musíme někam schovat, vzít ji do jiné místnosti a zakrýt jí oči, aby někdo mohl nanosit dárky pod stromeček a ona nikoho neviděla. A potom se řekne, že už tu byl Ježíšek. Ve Španělsku nosí dárky Tři králové 6. ledna, ale také máme figuru Papá Noela nebo Santu Clause, který je nosí 25. prosince ráno. Není to takový ten stres, že musíte držet dítě, aby to zvědavostí vydrželo,“ soudí Luis Ochoa Torkal.

Bramborový salát na dominikánský způsob

Wendy Carolina Morillo pochází z Dominikánské republiky, ze Santa Dominga. Provdala se za Čecha Petra Cacha, se kterým má tříletou dceru. V minulých letech se musela přizpůsobit českým vánočním zvykům v manželově rodině, kde rozhoduje manželův otec. Letos si však prosadila, že bramborový salát udělá na dominikánský způsob. “Nás bramborový salát je podobný, ale přidáváme ještě červenou řepou. A nedáváme do něj tolik majonézy, spíš méně, a přidáme trochu jogurtu. K nelibosti mnoha Čechů u nás v Dominikánské republice nazýváme bramborový salát prostě ruský.“

Wendy je toho názoru, že Češi nemají rádi, aby jim do tradičních zvyků vstupovali vánoční tradice jiných zemí. “Oni si tady lidé většinou myslí, že mají vždy pravdu a jsou velmi spjati se svou kulturou, tradicemi. A ta jiná kultura by měla raději zůstat stranou, v pozadí. Tady prostě žiješ, a tady máme toto, tak to budeš respektovat. Já jsem ale tak trochu tvrdohlavá a tak se vždy snažím, abych také přišla se svou špetkou do mlýna. Ale jak se říká, většina vyhrává, že.“