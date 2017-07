"Tady jsme jako ´U babičky na půdě´, přišli jsme do oddělení drobných rekvizit. Když připravíte dekoraci, tak ji potřebujete vdechnout život. A toho docílíte tím, že tam bude třeba hrneček s kávou, rozečtená kniha nebo dečka," popisuje jedno oddělení barrandovského fundusu jeho vedoucí Věra Krátká.

Fundus patří k největším půjčovnám v Evropě a podle kolegy Antona Kajmakova, který v něm natáčel, tam seženete snad opravdu všechno. Třeba i řetěz, o který mají zájem na začátku prosince čerti a po celý rok svatebčané.

Řím v Praze

Většinou si věci z fundusu nepůjčují nevěsty nebo ženichovi kamarádi, míří především do filmů nebo seriálů, českých i zahraničních. Natáčeli se tady třeba Borgiové:

"Tady u nás na pozemku jsme měli postavený Řím a náměstí svatého Petra. V ateliéru byla postavena Sixtinská kaple., která byla velice věrohodná. Až se budete dívat na ten seriál, podívejte se pozorně na interiér kaple. Všechno pozadí je ručně malované."

V kolika snímcích si rekvizity z fundusu zahrály, už zřejmě nikdo nespočítá:

"Nejde jen o filmy, na kterých jsme spolupracovali a které se natočily tady. Půjčujeme také věci na filmy, které se realizují v zahraničí. Abych byla upřímná, my to nepočítáme, ale jde to do tisíců. Může se to pohybovat okolo tří set projektů ročně a nejsou mezi nimi jen filmy. Půjčujeme třeba věci i na natáčení reklam. Není to pouze tak, že by k nám chodili režiséři a herci, našimi cílovými klienty jsou kostýmní výtvarníci a kostymérky, které připravují vizuál filmu. Chodí k nám také filmoví architekti."

Rokokový kavalír i starý mobil

Fundus se neustále obnovuje a šije se i na zakázku. Specialitou jsou prý historické kostýmy. Dámské, pánské i dětské:

"Když by se chtěl někdo obléci ve stylu Marie Terezie nebo Kateřiny Veliké, tak vše najde právě v tomto oddělení kostýmů. Je tady dámské i dětské dobové oblečení. Máme dámský rokokový kostým a vedle něj kostým na tříletou holčičku, která je věrnou kopií dospělého kostýmu. Je to taková snová záležitost. Klienti se u nás mohou nechat v těchto kostýmech vyfotit - třeba maminka s holčičkou."

Kostýmy jsou asi tím nejznámějším, co fundus nabízí. Setkat se tady ale klidně můžete i se svým prvním počítačem - nechybí totiž oddělení elektrorekvizit:

"Tady jsou elektorekvizity, tedy třeba i gotické svícny a petrolejky. V loňském roce se tady točil televizní seriál Albertu Einsteinovi Génius z produkce National Geographic a jeho tvůrci si odsud půjčili spoustu věcí. Najdeme tady i staré monitory, rádia nebo telefony."

Barrandovský fundus není rozhodně uzavřeným místem pro vyvolené. Podívat se do něj může i běžný návštěvník a stát se třeba na chvíli rokokovou dámou nebo třeba čertem z nejnovější pohádky.