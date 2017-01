06-01-2017 11:45 | Martina Bílá, Zdeňka Kuchyňová

Už posedmnácté vyrazili do ulic českých měst a vesnic koledníci z tradiční Tříkrálové sbírky. Kolik peněz se loni vybralo, kam prostředky míří a jaké postavení mí sbírka mezi ostatními v Česku?

Skupinka koledníků a jejich dospělý doprovod stává také u stanice metra Kobylisy.

Pokolikáté se účastníte Tříkrálové sbírky?

"My asi potřetí. Jsme tady za Salesiánské centrum v Kobylisích, ale přijeli jsme k vám až z Poděbrad."

Víte, kam půjdou peníze, co se tady vyberou?

"Půjde to na poradnu Magdala a azylový dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi. Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově, vybudování komunitního centra farní charity Kolín a charitní nemocnice v Ugandě."

Je to přece jen náročné být tady a zpívat. Jak dlouho tady děti jsou?

"Většinou tak hodinu, ono je to baví."

A jak jsou lidé štědří?

"Ano, jsou."

Tříkrálovou sbírku pořádá tradičně Charita Česká republika, peníze z ní se rozdělují podle předem daného klíče, říká mluvčí Jan Oulík:

"Poté, co se peníze spočítají, tak se zase rozdělují do regionů, kde byly vykoledovány. 65 procent zůstává na podporu, které se odehrají v tom daném místě. Jsou to většinou projekty pro lidi v nouzi, pro seniory, pro děti s postižením apod. Zkrátka peníze jsou na různé charitní služby, které těmto skupinám ohrožených obyvatel pomáhají. Dále pak asi 10 procent jde na pomoc do zahraničí, na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci a 5 procent jde na režii té sbírky."

Problémem sbírek, které probíhají na ulici, bývají někdy falešní koledníci. Setkali jste se s tím i vy?

"Samozřejmě se s tím setkáváme i my. Jenom bych ale upřesnil, co znamená pojem ´falešný koledník´. Charita Česká republika si nečiní žádný nárok nebo žádný monopol na koledování. V některých vesnicích se koledování udrželo a lidé tam koledují pro radost a potešení. Tomu se samozřejmě nebráníme, tak to má být. Problém ale nastává tehdy, jestliže ti koledníci začnou o sobě tvrdit, že koledují pro Charitu nebo se nějakým způsobem snaží napodobit ty ochranné prvky. Koledují třeba do nějaké nádoby, na které mají samolepku Charity a říkají, že je to pro Charitu. Ti správní charitní koledníci koledují do zapečetěné válcovité pokladničky, na ní je logo Charity a číslo. To číslo pokladničky souhlasí s číslem průkazky koledníků nebo vedoucího kolednické skupinky."

Kolik peněz se loni vůbec vybralo?

"Loni jsme měli rekordní výnos, byl to již 16. celostátní ročník a vybralo se přes 97 milionů korun."

Čím si vysvětlujete to, že lidé loni dali více než v předchozích letech?

"Výnos ze sbírky stále postupně narůstá. Vysvětlujeme si to tak, že lidé už o té sbírce vědí, mají k ní důvěru, vědí, kam ty peníze půjdou, a důvěra budí další důvěru, takže příští rok zase třeba těm koledníkům přispějí."

Vy už jste se teď toho trochu dotkl, ale jak je vnímána Tříkrálová sbírka v Česku a jak si stojí mezi ostatními sbírkami?

"Troufám si tvrdit, že je vnímána pozitivně, protože kdyby ne, tak by do ní lidé nepřispívali. To, že letos probíhá už 17.ročník a je to pravděpodobně největší dobrovolnická akce v republice, hovoří asi samo za sebe," říká Jan Oulík. Do Tříkrálové sbírky mohou lidé přispět až do 15.ledna a provází ji i řada akcí. V Praze se třeba tři králové projeli v průvodu na velbloudech.