Do kavárny se chodí nejen na fotbal, ale i za vědou

Kavárna Potrvá v pražských Dejvicích se minulé úterý zaplnila několika desítkami zvědavců, kteří se sem přišli podívat na přednášku mladého vědce Jana Lukačeviče z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Tento poměrně čerstvý absolvent strojního inženýrství na ČVUT v současné době společně se svými kolegy vyvíjí anténu pro modul, který poletí na Mars v rámci vesmírné mise ExoMars 2020. Nejen svůj vynález, ale i další české technologie ve vesmíru přišel představit širokému publiku v rámci jednoho z pražských večerů ScienceCafé.

Projekt vznikl původně ve Velké Británii, odkud se následně rozšířil do USA a mnoha dalších zemí. Českou obdobu, která nese podtitul „Věda jako dobrodružství", organizuje v Praze od roku 2008 občanské sdružení Otevíráme v čele s Lukášem Soukupem a Hanou Valentovou:

„ScienceCafé je série neformálních setkání vědců a veřejnosti v prostorách kaváren. Myslíme si totiž, že kavárny jsou prostředí, do kterého lidé chodí rádi, cítí se tam dobře a nebojí se ptát. To je jedním ze základních atributů ScienceCafé, že se snažíme, aby se lidé, kteří na ScienceCafé přijdou a potkají se tam s nějakým vědcem, nebáli zeptat, na cokoliv je zajímá. I na to, na co se báli zeptat třeba ve škole."

Úspěch pražského ScienceCafé se dostavil téměř okamžitě. Dnes se podle Hany Valentové večery zaměřené na vědu konají v kavárnách ve zhruba dvaceti městech po celé České republice:

„Až mě překvapilo, jak moc Čechy věda zajímá, že začali chodit do kaváren nejen na fotbal, což se samozřejmě také děje, ale že přišli skutečně na vědce a na vědu."

Věda zajímá všechny generace

Diskuzní večery se konají vždy jednou za měsíc. Publikum, které je navštěvuje, je velmi rozmanité, co se týče věku i povolání. Často se návštěvníci na ScienceCafé vracejí opakovaně, jak potvrzují Soňa a Kateřina, které přišly v úterý do kavárny Potrvá:

„Já sem chodím už od roku 2010. Přednáška se mi líbila, bylo to velice zajímavé. Já jsem přišla především proto, že jsem před odchodem do důchodu pracovala v Astronomickém ústavu Akademie věd."

„Já chodím na přednášky ScienceCafé v Praze zhruba rok. Člověk se tu dozví spoustu zajímavých věcí z oborů, které mu třeba ani nejsou známé, a pozná spoustu zajímavých lidí. Chodím ideálně na všechny přednášky, protože často jsou témata, která se původně nezdají atraktivní, nakonec nejlepší a nejzajímavější," dodává Kateřina.

Hana Valentová oceňuje složení návštěvníků: „Mně osobně dělá velkou radost, že se na jednom místě potkají studenti - dokonce i středoškoláci, kteří zvažují, co půjdou studovat, dále ,kravaťáci', kteří se přijdou večer podívat na ScienceCafé rovnou z kanceláře, a pak třeba senioři, kteří se tu takto jednou za měsíc sejdou."

Na přednáškách vystupují přední čeští vědci, i ti začínající

V programu často figurují jména předních českých vědců, například profesor a filozof Jan Sokol, astrofyzik Jiří Grygar či fyzička, biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová. Organizátoři nicméně dávají prostor i mladým, nadějným vědcům, jako je právě Jan Lukačevič.

Co ale vědce motivuje zapojit se do projektu ScienceCafé? Mladý inženýr svěřuje svoji osobní zkušenost:

„Mojí motivací byly dvě věci: tou první je, že mě osobně popularizace vědy baví a považuji ji za důležitou část vědecké práce, aby lidé věděli, co vědci dělají. A tou druhou je, že česká věda dělá úžasné věci, ale podmínky pro vědeckou práci jsou zde poměrně limitované. Já se domnívám, že když budeme naši práci vysvětlovat okolí, tak vznikne společenský zájem o vědu. Díky tomu se budeme moci těšit na více mladých vědců, kteří se vědě budou chtít věnovat, ale zároveň i politici budou mít větší snahu prosazovat lepší podmínky pro vědu."

I témata jsou na přednáškách velmi rozmanitá, od cestování do vesmíru, přes umění a historii, až třeba po složité fyzikální procesy. Hana Valentová poodhaluje, jakým způsobem se náměty přednášek i oslovení vědci vybírají:

„My se snažíme kombinovat více popularizační témata s tématy odbornějšími. Obecně Čechy hodně zajímá medicína a moderní postupy v medicíně - to je opravdu velmi oblíbené téma, ale i psychologie a další související obory. Pak je hodně zajímají témata jako kvantová fyzika, dobývání vesmíru, nanotechnologie, nové materiály a obecně to, co může bezprostředně ovlivňovat náš život. Nedávno jsme měli například ScienceCafé o solární energii a o bateriích a bylo to velmi zajímavé, protože se s tím v praxi setkává skoro každý. Snažíme se to kombinovat i s humanitně zaměřenými tématy, ale v praxi převažují témata přírodovědná a technická. Já osobně bych měla možná radši i více humanitních témat, ale snažíme se to přizpůsobovat tomu, co baví naše publikum."

Všechny přednášky ScienceCafé jsou organizované v češtině a lze je shlédnout či slyšet i z pohodlí domova v podobě video a audio záznamu. Více informací objevíte na http://www.sciencecafe.cz/