Dárci pořídili letos v zimě 30.000 nocleženek pro lidi bez domova

"Projekt vznikl před pár lety. Byl spojen s událostí, která se jmenovala Noc venku. To byla podzimní akce, kdy si lidé mohli vyzkoušet, jaké to je strávit noc venku na začátku zimy. Většina zjistila, že je to opravdu velmi náročné. A při těchto příležitostech bylo možné zakoupit nocleženku. Lidé ji tehdy ještě kupovali v papírové podobě na té akci a rovnou ji mohli předat potřebnému člověku, který taky přišel. V podobě, v jaké je projekt dnes, funguje druhým rokem. Sezónu bereme od podzimu do jara, takže už druhou zimu mohou dárci online zakupovat nocleženku, a zajistit tak nocleh člověku bez domova."

Co všechno lidé za nocleženku dostanou?

"V ceně nocleženky, která je 100 korun, dostanou lidé už zmíněný nocleh v jedné z devíti nocleháren Armády spásy, polévku, teplý čaj, mohou navštívit koupelnu, a dostanou poradenství se sociálním pracovníkem. To je pro ně cenné, protože je to první krůček k tomu, aby mohli řešit svoji situaci i dlouhodobě. A samozřejmě stráví noc v teple pod peřinou."

Nocleženka stojí 100 korun. Jaké jsou reálné náklady?

"Jsou vyšší. Pohybují se od 100 do 200 korun. Část je financována z jiných zdrojů, ale dárce platí 100 korun."

Vědí lidé bez domova o nocleženkách? Jak se k nim dostanou?

"Jsou dvě cesty. Tou první je, že za nimi přijde do jejich prostředí sociální pracovník, který je s projektem seznámí, a nabídne jim nocleženku. Druhá možnost je přímo na noclehárně Armády spásy. V těch nejtvrdších mrazech, kdy to bylo život ohrožující, tak díky dárcům, kteří zakoupili rekordní počet nocleženek, jsme mohli lidem bez domova poskytovat plošně noclehy zdarma, za což dárcům velmi děkujeme. Veškeré informace máme na webových stránkách www.noclezenka.cz. Stránku navštívilo v únoru čtvrt miliónu lidí. Z toho je vidět, že se lidé opravdu zajímají o problematiku bezdomovectví, že jim není lhostejný osud lidí kolem nich."

Kolik se prodalo od začátku projektu nocleženek?

"Od začátku projektu je to těžké říci. My bereme každou sezónu zvlášť. Ale v loňské zimní sezóně to bylo zhruba 6.500 nocleženek. V letošní sezóně, kterou bereme od listopadu, to bylo už 30.000 nocleženek, což je rekordní číslo. Je to dokonce tak velké množství, že už jsme na počátku března projekt překlopili do další zimní sezóny. Už měsíc dárci zakupují nocleženku na nadcházející zimní sezónu, což je pro nás skvělé, protože hned s příchodem prvních mrazů budeme moci začít nocleženky opět rozdávat. Tedy dříve, než se lidé rozkoukají, že už je zima, a že by bylo vhodné se zapojit, tak budeme mít nocleženky připravené."

Plánujete rozšíření projektu, nějakou další pomoc?

"Armáda spásy má velké množství projektů. Jeden z nich souvisí s lékařskou péčí pro lidi bez domova. Povedlo se nám otevřít ordinaci pro chudé v Ostravě. Plánujeme otevření i v dalších městech České republiky. Celkově problematika zdravotní péče je velmi důležitá, a je podstatné ji řešit, protože mnohdy je pro člověka bez domova těžce dostupná. Z nějakého důvodu se třeba bojí k tomu lékaři zajít, nebo si neví rady, nemá pojištění. I z banálního problému se může stát problém velký a zdraví ohrožující. Stejně jako u nocleženky nejde jen o to, aby člověk přespal, ale aby se jeho situace dál řešila."