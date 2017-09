Čeští lékaři v rámci programu MEDEVAC odoperují v Jordánsku 1000 pacientů

"Většina Syřanů, kteří přišli do Jordánska, nepřišli kvůli tomu, že je tam tráva zelenější, ale proto, že jim hrozilo zabití v jejich vlastní zemi. Jordánců je necelých sedm miliónů, a přišlo sem 1,5 miliónu Syřanů. Školy na severu země fungují na směny. Když v uprchlických táborech žijí třetí rok bez elektřiny, tak samozřejmě začnou uvažovat o tom, jestli se neposunou někam dál. To, co tam děláme, fakticky pomáhá přímo na místě," říká český velvyslanec v Jordánsku Petr Hladík.

Čeští lékaři znají základní pokyny v místním jazyce

Během pěti let trvání projektu MEDEVAC se objem prostředků na tuto pomoc jen v Jordánsku vyšplhal na 30 miliónů korun ročně. Zrak syrským běžencům vracejí například čeští oftalmologové. Docent Jiří Pašta říká na sále povely pacientce, které právě operuje levé oko. "Tta´ála ala dau... Dívej se do světla. Nevím, jestli tomu rozumí."

Přední český oftalmolog Jiří Pašta poté vychází z operačního sálu po dalším z více než stovky zákroků, které v Ammánu během dvou týdnů podnikl. Jordánské nemocnice chválí: "Co se týče operací očí, jsou vybavené excelentně, je to to nejmodernější, co je ve světě k dispozici." Pověst českých lékařů se v Jordánsku rychle šíří a u syrských běženců je o jejich zákroky velký zájem.

"Je to jediný druh pomoci, který já uznávám, protože to je pomoc v místě, kde uprchlíci skutečně jsou v první bezpečné zemi za hranicemi. Čili toto já dělám velmi rád," svěřuje se docent Jiří Pašta.

V nemocniční recepci čeká na jeho zákrok také Hannán Kabbáníová, učitelka a uprchlice ze syrského Damašku. "Jedna kamarádka mi poslala inzerát, kde o tom psali. Tak jsem se přihlásila a za pár dní mi volali, že pro mě připravili operaci. Ta operace byla velice úspěšná, a český lékař se chová velice pěkně." Paní Hannán teď čeká na operaci druhého oka. Na útěku je s rodinou už šestým rokem. V Ammánu žijí v pronajatém bytě, protože se chtěli vyhnout přeplněným táborům. Šest let mimo domov je ale připravilo o veškeré peníze: "My jsme v Jordánsku utratili veškeré naše úspory. Operaci za peníze jsem si vůbec nemoha dovolit. Tohle byla jediná možnost bezplatného zásahu," pochvaluje si českou pomoc paní učitelka Hannán.

Jiní mají dobrovolníky, my vyvážíme české zdravotnické špičky

Malá země s výjimečným humanitárním programem, tak mluví o programu MEDEVAC koordinátor misí Lukáš Němec. Mnohé zahraničí mise jsou postavené na dobrovolnících nebo studentech medicíny v posledních ročnících. Česko naopak vyváží do chudých nebo válkou postižených zemí zdravotnické špičky. Druhou odlišností je komplexnost péče. Lékaři pacienta několik měsíců od operace sledují. Některé případy musí odmítnout, například když je třeba provést sadu velice složitých operací.

"Česká republika pomoc postupně stále navyšuje. Když jsem tam v roce 2013 přijel, tak jsme odoperovali šest syrských dětí, které jsme převezli k operacím do České republiky. A v letošním roce, pokud všechno půjde dobře, tak budeme mít asi 1000 pacientů odoperovaných přímo v Jordánsku, protože české lékařské týmy přijíždí do Jordánska," uvedl velvyslanec Petr Hladík.

Češi elektrifikovali uprchlický tábor Zátarí

Program MEDEVAC má dobrý zvuk. Francouzi ho chtějí v dobrém slova smyslu kopírovat. Američané chtějí využít naší síť kontaktů. Česko patřilo v Jordánsku v roce 2015 mezi deset největších přispěvatelů. Letos přispělo 40 miliony i na rozvoj tamního uprchlického tábora.

"Kdyby každá země velikosti České republiky dělala pro Jordánsko to, co my, tak Jordánsko nemá problém. Začali jsme třeba s tím, že jsme zaplatili kompletní elektrifikaci největšího uprchlického tábora v Zátarí, kde v současnosti žije asi 80 tisíc lidí. I podle agentury OSN, která tábor spravuje, to byl unikátní projekt, kdy se podařilo elektrifikovat takový tábor. V té době nešlo jenom o to, že jsme umožnili, aby uprchlíci měli důstojnější podmínky pro život, ale snížily se i měsíční náklady na elektřinu z miliónu dolarů na současných 300 tisíc. V současné době pomáháme táboru Azrak, kde bylo loni přijato dalších 20 tisíc uprchlíků. Pomáháme revitalizovat obydlí. Letos se k nám přidalo Německo a počet rekonstruovaných obydlí, i objem finančních prostředků se zdvojnásobil."

Díky programu MEDEVAC se o práci našich lékařů v Jordánsku ví, a o Česku se mluví. To se promítá i do ekonomiky. Loni například stoupl objem vzájemného obchodu o 62 procent.

Program MEDEVAC vznikl jako reakce na válku v bývalé Jugoslávii v roce 1993. Jedna z prvních, kteří se dostali do České republiky na léčení, byla čtyřletá holčička Alesandra, kterou v Bosně zranil granát. Pomoc armády a Dětského kardiocentra v nemocnici Motol se pak soustředila na Irák, Kosovo, Bosnu a Hercegovinu, Afghánistán, Barmu nebo Kambodžu.