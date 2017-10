Česko cvičí psy pro Gruzii. Při zkouškách mají nárok jen na dvě chyby

"Je to fenka německého ovčáka, černé barvy a je vycvičená na vyhledávání a detekci drog. Je jí pět a půl roku," představil Casey Tomáš Krutina. A jak přímo ve studiu předvedl, fenka na povel zaštěkat umí. Za odměnu pak dostala míček, svoji oblíbenou hračku.

Psi pro Gruzii budou vycvičeni na vyhledávání drog a bankovek

Generální ředitelství cel se podílí na výcviku psů rámci rozvojové pomoci pro Gruzii.

"Kolegové z Gruzie se chtěli dostat na výcvik do našeho regionálního výcvikového střediska v Heřmanicích. Přes české velvyslanectví v Gruzii zjistili, že existují programy, které mohou poskytnout prostředky. Teď připravujeme projekt, který se týká výcviku až 16 psů. Je to rozsáhlý projekt na tři roky. První rok u nás vyškolíme tři instruktory se třemi psy. Oni pak, protože mají velice moderně zařízené středisko, budou zkušenosti předávat svým psovodům. My budeme výcvik v Gruzii jen dozorovat, vypomáhat s nákupem psů. Myslím, že bude nakoupeno i jedno speciální kynologické vozidlo. U nás máme zkušenosti, jak vozidlo postavit."

Jak budou psi pro Gruzii vycvičeni?

"Budou vycvičeni převážně na vyhledávání drog a bankovek."

Pes může při zkoušce udělat jen dvě chyby

Vy jste necvičili psy jen pro Gruzii, ale také pro Izrael.

"Izraelští celníci nás oslovili asi před třemi roky. My jsme tady psy připravili, oni si je převzali a doškolili. Ve druhém projektu jsme chtěli, aby si přivezli psy i psovody, a my je to naučili. Nebylo to jednoduché. Psovodi, kteří přijeli, nikdy psy necvičili. Byla to kombinace laický psovod a pes, který nic neumí. Stálo nás to hodně úsilí, ale nakonec se vše podařilo, a psi složili zkoušky. Většina na výborně, a dneska už pracují v Izraeli."

Jak zkouška vypadá? Co musí pes umět?

"Jedna část je přezkoušení z poslušnosti, kterou u nás preferujeme. Myslím si, že poslušnost je trénink komunikace mezi psovodem a psem. Druhá část je speciální. Drogoví psi jsou přezkušováni v různých prostředích. Pes se během zkoušky dostane na vyhledávání v zavazadle, v osobních vozidlech, ve vlaku, v autobuse, v místnosti, ve skladu. Projde deseti vzorky a z toho můžu udělat pouze dvě chyby, aby tu zkoušku splnil."

Jak dlouho trvá výcvik psa?

"Výcvik psa, specialisty na vyhledávání drog, nebo dalších komodit (hledáme i líh, bankovky, zbraně, zvířata) trvá patnáct týdnů. A pak jsou ještě různé doškolovací výcviky. Každý pejsek je jiný student. Některému se musíme věnovat více, některému méně. Doškolovací výcvik může trvat až šest týdnů."

Jak se pozná, že na to má pes vlohy?

"Sledujeme několik vlastností. Jedna z nich je lovecké chování. Chceme od psů, aby v různě složitých situacích stále neztráceli zájem o kořist, o ten aport. Tady Casey například žvýká míček. Chceme od psů, aby měli výborné sociální chování, nebáli se lidí, nebyli agresivní na psy. To jsou všechno limitující faktory, které mohou různě narušovat výcvik. Třetí věc, kterou sledujeme, je zdravotní stav psů."

Smekám klobouk před cvičitelem Rexe

Pes musí zvládnout při výcviku řadu dovedností. Řadu lidí nepřestává udivovat seriálový Komisař Rex. Jak je to v reálu?

"Komisař Rex je taková cvičební show, kde mohou situace sestřihávat, připravovat psy. Skláním klobouk před cvičitelem, který toho psa takhle připravil. Ale psi takhle nepracují, takhle nepřemýšlí. Dokážou vám přinést třeba noviny, ale to, co tam předvádí ten pes, tak vysokou inteligenci samozřejmě nemají. I když si po letech, co pracuji se psy, myslím, že mají inteligenci hodně vysokou."