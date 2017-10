České ženy jsou praktičtější

„ Móda mne bavila od malička, stále jsem se hrabala v oblečení, půjčovala si ho od bratra, táty, babičky, takže to mám asi v krvi. Ale když jsem přišla za svou matkou do Prahy, tak jsem vyhověla jejímu přání studovat něco praktického. Moje máma tu vystudovala malířství, ale po revoluci nemohla sehnat práci, takže si myslela, že když vystuduji něco praktického, získám pak práci snadněji.“

V minulosti se od sebe móda v Asii a Evropě výrazně lišily. S dnešní globalizací se trendy přibližují. Nakolik se promítají asijské kořeny do vašich návrhů?

"Ta asijská kultura i výtvarné cítění je v mých návrzích hodně vidět i cítit."

Nakolik se liší vkus českých a vietnamských žen?

"České ženy jsou praktické, hodně sportují, víc než ženy ve Vietnamu. I když vietnamské ženy pracují hodně. Ale například, když ve městě venku prší nebo je velká voda, tak si Vietnamky místo holínek vezmou lodičky a jezdí v nich na motorce i v tom dešti. Tady jsou lidé tolerantnější. Lidé méně odsuzují, když máte holínky nebo nosíte do práce croksy, tam to považují za bačkory. Tady se ženy zkrátka oblékají pohodlněji."

Móda pro každého

Na koho cílíte svými návrhy?

"Jsem ráda, že oblékáme puberťáky i ženy kolem 75 let. Chodí k nám skutečně různé typy žen. Teď modely ode mne obléká i moje máma, která je nikdy nenosila. Snažím se dělat věci tak, aby je člověk mohl kombinovat i s věcmi, co má doma nebo s věcmi od jiných návrhářů. A aby to mohly nosit malé i vysoké ženy. Také je pro mne důležité, aby se to dalo nosit i za 5 – 10 let a vypadalo to dobře."

V Čechách máme stovky vietnamských obchodů s levným zbožím. I to je jedním z důvodů, proč se Ngyen Hoang Lan potýká po celou kariéru s určitými předsudky.

„ Člověk si myslí, že zboží ode mne musí být levnější nebo, že je méně kvalitní. Ale lidé, co mne osobně poznají, tak na naší značku nemívají špatný názor. Naopak. Máme dobré zkušenosti, že se nám klienti vracejí.“

To potvrzuje během natáčení i návštěva jednoho zákazníka, který přišel do butiku koupit manželce dárek k narozeninám. A nebylo to poprvé. Jak přiznává, nakupoval zde už několikrát a manželce se to vždy padlo jako ulité. Zatím nemusel ani jeden model vracet.

MiMi Nguyen Hoang Lan

■ narodila se v roce 1978 v Saigonu

■ pochází z umělecké rodiny — oba rodiče jsou malíři

■ vystudovala fakultu Sociálních věd na Univerzitě Karlově

■ La femme MiMi založila v roce 2007

■ v roce 2008 se poprvé představila na Designbloku v Praze

■ v roce 2012 byla vybrána jako mladý nadějný návrhář z Evropy pro prezentaci v Linci na ModeZone Linz

■ v roce 2016 získala 3. místo za nejlepší instalaci na Prague Design Week