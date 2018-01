České taneční - tradice, která nemizí

V tanečních se učí valčík, mazurka, polka, waltz, tango, blues, cha-cha a jive. Kromě standardních tanců už kurzy nabízí i tance moderní, a někde už u chlapců nechtějí ani pověstné bílé rukavičky. Jako třeba v tanečních, kam před pár lety chodila Justýna Vašková. Do tanečních se těšila, protože se věnovala baletu.

"Myslím si, že v dnešní době je to už takové uvolněnější, ale stále platí základní společenská etiketa. Když jsem chodila do tanečních, tak jsme nosily krátké společenské šaty, tzv. koktejlky. Ty jsem měla v šatníku asi troje. A samozřejmě boty na podpatku. Žádné vysoké lodičky, ale spíše nižší podpatek. Pro chlapce byl povinný oblek. Ale když to nebyla prodloužená nebo věneček, tak stačila společenská košile a kalhoty. Hlavně žádné džíny, to tam bylo řečeno."

Co bílé rukavičky?

"Já jsem myslela, že to bude striktně dané, ale chodila jsem k panu Vavruškovi, a ten to bral uvolněnějším stylem. Říkal, že bílé rukavičky nejsou nutné. Ale zhruba 50 procent chlapců je tam mělo, což bylo fajn. Taneční byly rozdělené do takových trimestrů. Byly zakončené prodlouženou, která byla před Vánoci, a pak jsme se mohli zapsat na kurz pokračovaček."

Zaznívalo ono klasické: Pánové, zadejte se?

"Přesně tak, to bylo na denním pořádku. To zůstalo při starém. V rodině máme tradici tanečních. Chodili do nich moji rodiče, prarodiče. Slyšela jsem historky od babiček, tetiček a rodičů, jak to bude vypadat. Musím říct, že všechna moje očekávání se splnila. Ta taneční etiketa přetrvává. Myslím, že máme být na co hrdi, třeba v porovnání s ostatními evropskými zeměmi."

To má Justýna Vašková pravdu, protože taneční kurzy jako v Česku, které jsou pro širokou veřejnost, v mnoha zemích nenajdete.

České taneční jsou ve světě unikátem

Tahle tradice přetrvává u nás, na Slovensku a v Polsku. Částečně taky v Rakousku a Německu, ale tady už se nejedná o akce stejného typu, říká Marcela Černá, z taneční školy Trend ve Žďáru nad Sázavou.

"Víme, že jinde v Evropě to tak není. Máme kamarády v Holandsku, a když viděli, jak tu fungují taneční kurzy u nás, tak tomu nechtěli věřit. Tam třeba vypíšou kurs cha-chi a sejdou se dospělí ve smokingu a dámy v dlouhých šatech, mladí lidé z pláže s mičudou a v šortkách, a ti všichni spolu tančí jenom cha-chu. Když viděli komplexní možnost vzdělání na tanečním parketě, chování ve společnosti, oblékání, tak tomu nechtěli věřit. Říkali, že je to úžasné. Tahle generace má nejblíže k diskotékovým tancům, takže je hned v první hodině naučíme diskotékový tanec, protože je baví, a když je to baví, přijdou i po druhé. Kdybychom je hned učili valčík, který je pro ně těžký, tak je to nebude bavit a přestanou sem chodit."

Majitelé taneční školy - manželé Marcela a Jiří Černí se zúčastnili více než 40ti velkých evropských tanečních soutěží. Za svoji taneční kariéru roztrhali 42 párů tanečních bot, 4 fraky a 16 kostýmů.

"Jsme taneční škola, která vznikla v roce 1992. Původně jsme reprezentanti ve společném tanci a čtyřnásobní finalisté ve standartních tancích na mistrovství republiky. V roce 1992 jsme se rozhodli založit taneční školu. Začali jsme učit v jednom kurzu, a postupně jsme se rozrůstali. Dnes učíme už v devíti kurzech ve všech velkých městech kraje Vysočina kromě Třebíče," uvedl Jiří Černý.

A jak dodala Marcela Černá, práce je pořád baví: "Baví nás práce s mladými lidmi. Vidíme, že naše práce má smysl. Snažíme se, aby tančili s chutí a radostí a když vidíme, že se nám to vrací zpátky, tak to je pro nás motivující. Baví nás to možná víc než na začátku, a moc si té práce vážíme."

Zdá se, že zájem o taneční hned tak nevymizí. Například v roce 2009 taneční navštěvovalo asi 35 procent mladých, v roce 2013 už to bylo přes 40 procent. Umět tančit se prostě hodí, i s ohledem na související tradici maturitních plesů. A když dospělí zjistí, že už něco pozapomněli, i pro ně je tu široká nabídka tanečních pro dospělé.