26-01-2017 12:47 | Martina Bílá

Už více než rok a půl se v historické budově Národního muzea ozývají místo hlasů průvodců a návštěvníků sbíječky a bagry. Dlouho plánovaná rekonstrukce s rozpočtem okolo 1,6 miliardy korun je zhruba ve své polovině. O tom, jak stavba pokračuje se mohli na kontrolním dnu přesvědčit politici i novináři.

Do Národního muzea vcházíme bočním vchodem. Podepíšeme poučení o bezpečnosti, vyfasujeme červené helmy a žluté vesty a prohlídka může začít. Na střechu se dostaneme v několika skupinách stavebním výtahem. Nad Václavským náměstím pak stojíme se stavbyvedoucím Metrostavu Davidem Čechem, který ukazuje na dvě zrekonstruované sochy.

"Právě se nacházíme na ochozu u hlavní věže, kde je vidět několik dokončených ploch a můžeme si tak všimnout, jak budou fasády vypadat, až bude Národní muzeum opraveno. Tato sousoší jsou ve finální barevnosti, jsou laděny k okolním štukovým prvkům a kamenným prvkům, aby to všechno působilo jako jednolitý celek. Co se fasád týká, máme opraveny dvě, čekáme ještě na nějaké dodělávky okolo oken a v průběhu jara by lešení pak mělo jít dolů a Pražané uvidí hotový objekt."

Musíte nějak spolupracovat s památkáři?

"Samozřejmě. Památkáři sem chodí pravidelně na kontrolní dny, všechny kroky s nimi konzultujeme a řekl bych, že jsme si vypracovali takový rozumný vztah a spolupráce funguje."

Z Národního muzea je opravdu staveniště. Buduje se tunel do vedlejší budovy bývalého Federálního shromáždění, chystá se zastřešení nádvoří a také prvky, které usnadní pohyb lidem s hendikepem. Zpřístupněna bude kupole budovy s výhledem na Prahu. Rekonstrukcí prochází exteriér i interiér. Restaurátoři opravují rozsáhlé stropní malby. Mezi nimi i David Harvánek, který vysvětluje, co se právě na stropě děje:

"Dělají se tu retuše a sádrové správky."

Kolik se na to použije barvy?

"Barvy se moc nespotřebuje, dělá se to pomocí malých štětečků. Spotřebujeme zhruba dvě tři kila barvy."

Nebolí vás za krkem?

"Už jsme celkem zvyklí. Jde to pomalu, ale ta práce je za námi vidět."

Narazili jste na něco, co jste neočekávali?

"Ano, ale díky památkářům se všechno dalo dohromady a funguje to tak, jak má."

Několikrát zmíněné památkáře zastoupila na tiskové konferenci a kontrolním dni generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková:

"Národní památkový ústav si velmi uvědomuje závažnost obnovy této významné budovy, ikonické památky pro celou Českou republiku. Také proto jsme zintenzivnili při realizaci této stavby památkový dohled. Máme tady ´nasazené´ ty nejlepší památkáře, odborníky a specialisty. Myslím si, že pro veřejnost to bude velké překvapení už proto, že fasáda domu bude očištěna a bude mít zcela jiný výraz, než na jaký byli lidé zvyklí. Tmavá budova se promění a obleče se do světlého hávu, což už dneska jde vidět na některých zrestaurovaných částech fasády."

Budovu otevře Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava

Kontrolního dne se účastnil také premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, který Národní muzeum poprvé navštívil na rodinném výletě ještě jako žák základní školy:

"Myslím, že pro každého Čecha je Národní muzeum srdeční záležitostí. Národní muzeum bylo silně poznamenáno našimi dějinami a ovlivňovalo naše dějiny. Je zajímavé, že nikdy od svého vzniku neprošlo komplexní rekonstrukcí. Je to poprvé v historii, kdy Národní muzeum, jeho historická budova prochází takto rozsáhlou rekonstrukcí."

Historická budova by měla po rekonstrukci své první návštěvníky uvítat v roce 2018. V roce kdy se připomíná 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí Národního muzea. Celé muzeum se ale v roce 2018 neotevře.

"Od začátku bylo jasné, při zdržení toho tendru, že to i s expozicemi nestihneme připravit do roku 2018. Pevně doufáme, že do půlky roku 2019 otevřeme přírodovědeckou část a do půlky roku 2020 i část s Novou budovou, tedy ty historické expozice. Tak je to naplánováno a se stavaři jednáme o tom, aby se to dalo montovat v souběhu s dokončováním stavby," říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Na podzim roku 2018 by v Historické budově Národního muzea měla být otevřena velká Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Připomene nejen přelomové momenty trvání společného státu, ale také běžný život v něm a nakonec jeho rozdělení.