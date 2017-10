V Jihlavě začal filmový festival, nabídne přes tři stovky snímků

Festival před dvěma desítkami let vznikl jako studentská akce na jihlavském gymnáziu. Během doby se z něj stala uznávaná přehlídka, na kterou jezdí filmoví režiséři, producenti, novináři, ale i tisíce diváků. Letošní ročník zahájila světová premiéra slovensko-českého filmu Terezy Nvotové o bývalém slovenském premiérovi Vladimíru Mečiarovi. Z něj pochází i následující ukázka:

"Když jsme měla deset let, nejčastěji jsem si s kámoškou hrála na Vinetoua, ET mimozemšťana - a na Mečiara."

Během zahajovacího ceremoniálu byla udělena i Cena časopisu Respekt za nejlepší televizní, video nebo on-line reportáž uplynulého roku. Získal ji Janek Rubeš za reportáž Ruličkáři, která se zabývá podvody před směnárnami. Letos poprvé udělili organizátoři také cenu pro nejlepší krátký dokumentární film ze sekce Krátká radost. Tu dostal snímek Interiéry a exteriéry bangladéšského režiséra Ashique Mostafy. Nejlepší snímek vybírali návštěvníci portálu DAFilms.cz z více než 1500 filmů z celého světa.

Diváci během letošního ročníku uvidí téměř 350 filmů, sedm desítek z nich bude uvedeno ve světové premiéře. Na festivalu bude mít premiéru i snímek "Milda" o vrcholném představiteli Komunistické strany Československa Milouši Jakešovi. Proč právě tato "postava českých dějin", vysvětluje režisér dokumentu Pavel Křemen.

"Je to důležitý svědek naší minulosti. Je to člověk, který reprezentuje celou jednu historickou epochu, i když ne úplně pozitivní. A já si myslím, že jeho pohled člověka zevnitř je důležitý proto, abychom pochopili, jak to v zákulisí komunistické politiky fungovalo. A je to i příspěvek k našemu vyrovnání se s totalitní minulostí."

Dokumentaristka Helena Třeštíková v Jihlavě představí svůj snímek Manželské etudy po 35 letech. Tak dlouho sledovala osudy šesti manželských párů od jejich svatby až do současnosti:

"Celý projekt představuje šest dílů a každý díl má hruba dvě a půl hodiny. Samozřejmě že je poučné, když to celé sledujete. Vidíte i určité chyby, které dělají, a i oni sami to připouštějí. Mají tedy zajímavou zpětnou vazbu."

Během šesti dnů festival nabídne snímky z Tchai-wanu, přehlídku tvorby Jóhanna Jóhannsona a taky rozsáhlou retrospektivu psychedelických filmů. Některé z nich budou doprovázeny živou psychedelickou hudbou. Festival potrvá do neděle 29. října a zakončí jej světová premiéra filmu Kandidát: Vzestup Emmanuela Macrona, který sleduje pozadí jeho prezidentské kampaně.