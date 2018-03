Součástí Mene Tekel je i rekonstrukce procesu s generálem Sedláčkem

Rekonstrukce procesu se už desátým rokem ujímají studenti práv.

"Každoročně objevujeme jinou kauzu. Poslední roky trávím letní měsíce v archivech, a snažím se tam najít nějakou zajímavou kauzu. Těch je tam nepřeberné množství. Letos jsme se věnovali generálu Tomáši Sedláčkovi. To je úžasná osobnost, která si zaslouží, aby se na ni nikdy nezapomnělo," uvedl pořadatel festivalu Jan Řeřicha.

Armádní generál Tomáš Sedláček se po maturitě připravoval na povolání vojáka. V roce 1940 odešel do Francie. Po její porážce byl za dramatických okolností evakuován do Velké Británie. Rok před koncem války byl zařazen mezi důstojníky, kteří se přesouvali do Sovětského svazu.

"Pomáhal našemu generálu Píkovi dávat dohromady československé jednotky. Zúčastnil se těch nejhorších bojů u Dukly. Po válce začal se svými zkušenostmi učit na tehdejší Vysoké válečné škole. Přišli komunisté, a ti se těchto silných osobností potřebovali zbavit. Tak se stal obětí procesu, který byl z velké části vykonstruovaný. Původně měl být navržen trest smrti. Dostal "jenom" doživotí. Z vězení vyšel až na velkou amnestii v 60. letech. Nezlomilo ho to, dál pracoval. Měl to štěstí, že se dožil i roku 1990. Dokonce se zúčastnil prvních ročníků Mene Tekel. Letos by se býval dožil sto let."

Archivní stenozáznamy historických postav citují a ztvárňují studenti a absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

"Se studenty vždy ten proces prostudujeme po všech stránkách. Po stránkách vědeckých, porušování zákonů, i tehdejších komunistických, i porušování těch základních lidských zákonů. Samozřejmě hovoříme o etice právníků."

Kapitán Pilecký se nechal dobrovolně zavřít do Osvětimi

Minulý rok se festival zaměřil na Pobaltské státy, letos na Polsko. Film i jedna z výstav je proto věnovaná polskému kapitánovi Witoldu Pileckému, který se za války vyznamenal sérií odvážných akcí. Například se nechal dobrovolně zavřít do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Díky zprávám, které sepsal, se ke Spojencům dostaly vůbec první informace o nacistických zločinech. V roce 1943 z tábora unikl a o rok později se zúčastnil varšavského povstání. Po válce pracoval jako agent polské exilové vlády. Komunistická tajná policie ho však odhalila.

Festival Mene Tekel se snaží připomenut nedávnou historii i dětem. Žáci základních a uměleckých škol se zúčastnili výtvarné soutěže nazvané Cesta ke svobodě. Vyhrála ji Tirsa Šramlová, která chodí do 4. třídy.

"Je tam ptáček, který se snaží letět za světlem, ale z nějakého důvodu se k němu nemůže dostat. A to světlo je všude kolem něj. Ten ptáček vypadá tak neuvěřitelně bezbranně a smutně."

Varovat před totalitou a připomínat její krutosti je podle pořadatele festivalu Jana Řeřichy nutné i v době svobody.

"V této zemi byli lidé, kteří byli ochotni obětovat to nejcennější, obětovat své zdraví, svoji svobodu, dokonce i svůj život pro nějaké ideály. A já mám bohužel v poslední době pocit, že se naše společnost změnila v čistě konzumní. Myslím, že je jen málo lidí, kteří by osobní oběť dokázali skutečně přinést. Proto jsme se letos zaměřili na ten odkaz. My se ale vždycky v těch kritických situacích dokážeme nějak sjednotit."