"Festival opravdu ochromí celé město. Probíhá tam jedna produkce za druhou, ať už vevnitř nebo na ulicích. Do toho pobíhají lidé, kteří zvou na své produkce v divadlech. Je to takový jeden velký cirkus," popisuje dění ve festivalovém Edinburghu Ludmila Vacková ze Spitfire Company.

Edinburgh Festival Fringe, který začíná 4.srpna, už poněkolikáté hostí také přehlídku Czech Showcase, která představuje právě české umělce. Podporuje ji i České centrum v Londýně. Jeho ředitelka Tereza Porybná připomíná, že české soubory získaly v minulosti několik ocenění:

"Hraje se tam tisíc představení, jsou tam soubory z celého světa. Britské soubory mají v tomto ohledu výhodu. Mají své známosti a samozřejmě odpadá jazyková bariéra. Ta samotná taneční scéna vlastně není tak velká, ačkoli jsou velké festivaly, ale Češi tam přicházejí jakou outsideři a to, že jsme se probojovali tam, kde jsme, ať už jako jednotlivé soubory nebo značka Czech Showcase, je úspěch."

Spitfire Company uvede dramata těla a duše

Letos se ve Skotsku představí soubory 420PEOPLE, Cirk La Putyka, Lenka Vagnerová & Company a DOT504. Potřetí míří na Finge Spitfire Company a tentokrát dokonce na pozvání pořadatelů, což považuje soubor za velký úspěch. Obě představení, která ve Skotsku uvedou, jsou dramaty lidské duše a těla, říká Ludmila Vacková:

"One Step Before the Fall je představení, které je inspirováno Alzheimerovou chorobou a jejím prožíváním. Jde o příběh Muhammada Aliho a i scéna je udělaná jako boxerský ring. Tam probíhá boj, očekávání i zklamání. Toto představní je právě o schopnosti vypořádat se s něčím neočekávaným.

Představení Vypravěč je hodně orientované na příběhy žen, které mají za sebou nějaký svůj osobní příběh nenarozeného dítěte. Je inspirované samotnou performerkou Cecile da Costa, která přišla ve svém životě o tři své nenarozené děti. Je to jakási osobní zpověď, která má mnohem hlubší přesah a vybízí k zamyšlení se nad tím, jak dnešní svět funguje a kolik příběhů má kterákoliv z nás v sobě, aniž bychom si to uvědomovaly."

Česká sezóna

Festival Fringe není letos jedinou kulturní akcí, na které se ve Skotsku představí Češi. Naopak letos tam totiž probíhá Česká sezóna.

"Všichni v Anglii i ve Skotsku znají českou klasickou hudbu, ve Skotsku teď rezonuje i ten tanec, proběhly tam i prezentace českých filmů. Nějaké projekty tam už dříve probíhaly, ale ne v takovém balíku, který jsme letos vytvořili. Jsme zvědaví, ale ten program nesestavujeme jenom my. Každý koncert nebo výstavu jsme domlouvali přímo s nějakým místním festivalem nebo galerií. Už to, že si to vybrali a umělce si pozvali, je zárukou, že to alespoň někoho zajímat bude."

Na různých místech Skotska tak dostane prostor české výtvarné umění nebo světelný design, vystoupí různí hudebníci a chybět nebude ani automat na verše - Poeziomat.