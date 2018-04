Prádlo v uličkách Krumlova. Projekt UNES-CO nabízí řešení turisticky atraktivním místům bez života

UNES-CO tak se jmenuje projekt výtvarnice Kateřiny Šedé, během kterého by se do centra Českého Krumlova měl opět vrátit běžný život. Byť zatím jen pouze prostřednictvím brigádníků a na zkoušku.

"Hlavní myšlenka projektu je především upozornit na město, které je dlouhodobě na seznamu Unesco, a na jeho problémy. Chtěli bychom přijít i s představou řešení, která by městu v budoucnu pomoct."

Problémy vidí i samotný Krumlov, který se na projektu aktivně podílí. K turisticky atraktivnímu místu přistoupila Kateřina Šedá jako k vyloučené lokalitě, protože právě mezi dvěma zdánlivými protipóly vidí podobnost.

"Na první pohled může to moje srovnání působit absurdně. Srovnávat vyloučenou lokalitu a jedno z nejkrásnějších měst. Ty prvky jsou ale opravdu shodné. Jsou tam domy, ve kterých nikdo nebydlí, ochody, které nikdo nepotřebuje. 37 obchodů se šperky pravděpodobně v centru města nepotřebujete. Jsou tam ulice, ve kterých se lidé spíše vzájemně vyhýbají, než aby se snažili potkávat. Na základě shodných prvků jsem se rozhodla, že k tomu přistoupím jako k vyloučené lokalitě a přijdu s řešením, které se většinou používá pro vyloučené lokality. To znamená, že nabídnu obyvatelům startovací byty přímo v centru. Většinou se nabízejí mladým rodinám nebo sociálně slabším. Pracovní místo, které Krumlov nejvíce potřebuje, jsem definovala jako pozici, na které provádíte normální život. My tedy hledáme jednotlivce a rodiny do startovacích bytů, kteří by v centru města v největší turistické sezóně provozovali normální život. A za to jim budeme platit honorář."

Podívejte se, jak vypadá život

A ten normální život, ať už jde o věšení prádla nebo procházky s kočárkem, pak uvidí v přímém přenosu návštěvníci Česko-Slovenského pavilonu na mezinárodním bienále architektury v Benátkách.

"Česko-Slovenský pavilon v Benátkách se změní v sídlo firmy UNES-CO, to je trochu taková parodie na organizaci UNESCO. A v pavilonu by měl běžet přímý přenos přímo z ulic Krumlova, kde probíhá to, čemu říkám ´zateplování´ města pomocí aktivit. Měl by tam sedět i nějaký náš zaměstnanec, který poskytne materiály a ukáže, jakým způsobem rodiny zaměstnáváme a co můžou provozovat. Pro mě bylo důležité dát nějakou jednoduchou linku k tomu Unescu, protože Benátky jsou na tom ještě hůř než Krumlov. Myslím si, že benátské bienále trpí něčím podobným, přehlceností informací. Pro mě je tak důležité jednoznačně a rychle předat návštěvníkovi myšlenku, o kterou mi jde."

Problém se dotýká mnoha míst, českých i zahraničních, a nevyhnulo se ani centru české metropole.

"Praha je stejně dlouho dobu na seznamu Unesco jako Český Krumlov. Nedávno jsem měla schůzku s panem Skalickým z odboru památkové péče. Řešili jsme, jak by se mohla Praha do projektu zapojit. Má podobný problém, centrum je téměř vysídleno, nikomu to nevyhovuje, myslím, že toto nechtějí ani turisté. Myslím si, že jedna z mála možností, jak život do centra vrátit, je právě nabídnout prostory jako startovací byty pro studenty, mladé rodiny apod. Jiná možnost, jak vrátit do města autenticitu, prostě není."