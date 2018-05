Letní filmová škola láká na dobré filmy i doprovodný program

Ačkoliv Letní filmová škola už neodmyslitelně patří do Uherského Hradiště, její historie se začala psát v Čimelicích roku 1964, kdy během prvního setkání zástupců Asociace českých filmových klubů vznikl nápad založit filmový festival. A ne ledajaký, ale retrospektivní, který by měl za úkol především prohlubovat vědomosti milovníků filmového umění a historie. To byl také hlavní důvod pro zvolení názvu Filmová škola.

Letošní Letní filmová škola se bude konat od 27. července do 5. srpna. Diváci se mohou těšit nejen na filmy, ale i na řadu zajímavých hostů. Festival je rozdělen do tematických bloků, některé jsou stálé a některé pouze jednoroční. Každý rok festival také vzdává hold některé z kultovních osobností světové kinematografie. Výroční projekce letošního roku představila programová ředitelka festivalu Iva Hejlíčková:

„Letos, jak dobře víte, je Bergmanovský rok, kdy slavíme sté výročí narození Ingmara Bergmana. My uvedeme patnáct bergmanovských filmů. Druhým výročím je stotřicáté výročí narození Friedricha Wilhelma Murnaua, který výrazně ovlivnil nejen německou kinematografii, ale po svém odchodu do Spojených států i tamní filmaře. My nejenže každý den promítneme jeden jeho výjimečný film v doprovodu živé hudby, ale pro návštěvníky otevřeme i výstavu Murnauových fotografií, které jsou velice působivé.“

Podivná půlnoční delikatesa

Témata jednoročních bloků organizátoři zveřejnují pár měsíců před samotným filmovým festivalem. Jaké sekce se pro diváky připravují v tomto roce, prozradil dramaturg Jan Jílek, který má na starosti současnou kinematografii:

„V sekci Půlnoční delikatesy představíme téma Stranger films (Podivné filmy), což jsou snímky převážně z 80. let. Jedná se sice o dětské filmy, které jsou ale zároveň laděné do thrillerů nebo do hororů, často se tam objevují i nějaké morbidní prvky – je to zkrátka takový mix žánrů. Chtěl bych zmínit třeba film Stand by Me (Stůj při mně), což je adaptace Stephena Kinga. V rámci sekce Půlnoční delikatesy představíme tenhle fenomén nejen prostřednictvím filmů vzniklých v 80. letech, ale i s přesahem do současnosti – uvedeme i moderní filmy, třeba Attack the Block (Útok na věžák). V rámci této sekce budeme zkoumat, jak se tento fenomén (Stranger films) proměnil v současné době do nového milénia.“

Poláková i Koller

Už tradičně se mohou návštěvníci těšit na velice zajímavý a různorodý doprovodný program. Letní filmová škola se i letos stane dějištěm dvou velkých koncertů, které festival orámují. V sobotu 28. července návštěvníky čeká velký zahajovací koncert, kde zazpívá David Koller. Během slavnostního zakončení vystoupí zpěvačka Barbora Poláková. Přichystána jsou také setkání se známými osobnostmi filmového průmyslu, ale i divadelní a hudební akce, říká ředitelka LFŠ Radana Korená:

„Letos chystáme opravdu velmi bohatý doprovodný program. V letošním roce se divadelní program bude střídat s programem literárním – jeden den divadelní program, druhý den literární. A ten literární bude vždy doprovozen cimbálem a výbornými víny. Takže ti, kdo vyrazí do Uherského Hradiště na náš festival, si budou moci užít opravdovou autentickou slováckou atmosféru. Jinak máme taky program pro děti (v samostatném stanu) a v letošním roce představíme novinku – lidem, co mají rádi stolní hry, nabídneme možnost jít a večer si zahrát super turnaj v nějaké výborné hře.“

Seznam filmů, hostů a účastníků ale není konečný. Zcela přesný program LFŠ organizátoři odtajní na další tiskové konferenci, která se bude konat v červnu.