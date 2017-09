Jubilejní Dvořákova Praha

Jedna z nejznámějších Dvořákových skladeb, Stabat Mater, zahájila ve čtvrtek večer další ročník festivalu, úvodní část mohli sledovat televizní diváci i lidé na Václavském náměstí. Desáté výročí festivalu není podle jeho ředitele Marka Vrabce vlastně nijak velké, Dvořákova hudba má před sebou ještě stovky let, kdy ji lidé budou poslouchat:

"Při vší úctě a pokoře musíme tedy říci, že máme jako festival Dvořákova Praha ještě spoustu práce před sebou. Dali jsme si do titulu jméno našeho nejvýznamnějšího skladatele, našeho nejhranějšího skladatele ve světě, a to je samo o sobě velký závazek."

Letošnímu ročníku dominuje programová řada Dvořák Collection:

"Představí kompletní kantáty a oratoria, což je počin natolik rozměrný, že jsme jej rozložili do dvou let. Všechna Dvořákova velká vokálně-instrumentální díla jako je Stabat Mater, Rekviem, Te Deum, Svatební košile, Svatá Ludmila a Lužanská mše jsme rozdělili do dvou částí a let. Letos zazní Stabat Mater, Rekviem a Te Deum."

Debut za varhanami

Součástí programu bude i tentokrát Debutový den, který představí úspěšné české hudebníky nejmladší generace. Mezi nimi vystoupí třeba varhaník Pavel Svoboda, který si účasti na festivalu velmi váží:



"Krásné je už je to místo - Dvořákova síň s koncertními varhanami, které pravděpodobně často na festivalu používány nejsou a nebyly. Dvořák nám varhaníkům mnoho skladeb nenapsal, ale vzniklo několik jeho studijních prací, které hrál na svém absolventském koncertě současně s Bachovým Preludium a fugou a moll. Tento program zazní stejně, jako kdysi na absolventském koncertě, když Antonín Dvořák končil varhanickou školu."

10. ročník Dvořákovy Prahy zakončí 23. září slavnostní Te Deum v podání Vídeňských symfoniků pod taktovkou Tomáše Netopila. Sólových partů se ujmou Simona Šaturová a Adam Plachetka.