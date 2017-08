Film Jana Svěráka Po strništi bos - divácký úspěch i nesouhlas kritiků

"Při procházce liduprázdným krajem jsem si na polní cestě klekl. Měl jsem přece ve svých sedmi letech ty oči, co mám teď, akorát byly níž. Připadal jsem si trochu směšně. Dědek klečí v krajině a prosí, aby se mu vrátil chlapecký věk,"

říká ve filmovém traileru Zdeněk Svěrák. Ve svých povídkách zachytil osudy vlastní rodiny v letech druhé světové války, malá hrdinství či selhání lidí v podmínkách nacistické okupace, ale především každodenní život klučičí party. Ústřední hrdina, osmiletý Eda, se musí s rodinou vystěhovat z Prahy a zvykat si na nové poměry u příbuzných v městečku, kam dosud jezdil jen na prázdniny. Odhaluje přitom i různá rodinná tajemství. V roli přísného dědečka se tu objeví Jan Tříska, Edovu maminku hraje Tereza Voříšková a jeho otce Ondřej Vetchý. Ten již dříve v Českém rozhlase přiznal, že natáčení s Janem Svěrákem není právě nejlehčí:

"Honza je maximalista. Když je pohlcen prací, tak často působí na lidi až neotesaně. Myslím si, že to je pro přecitlivělé herce velmi tvrdé. Trvalo to čtvrt roku a bylo to fakt brutální. Naše přátelství tak dostalo zatěžkávací zkoušku."

Po strništi bos je sedmým společným filmem Svěrákových a celkově desátým filmem Jana Svěráka. Ten také prohlásil, že je jeho posledním:

"Já takhle vyhrožuju vždycky, a když jsem to řekl doma, tak mi řekli, že to dělám už od Vratných lahví. Po každém filmu říkám, že je to můj poslední, protože mne to vždycky vyčerpá. Říkám si, že to už příště nevydržím. Pak si ale odfrknu a zase se těším na další film."

U kritiků se však nejnovější film Jana Svěráka nesetkal s příliš příznivým ohlasem. Například publicista Aktuálně.cz Martin Svoboda mu vyčítá, že jde o kýč. Režisér se od Obecné školy, kterou dokončil před čtvrt stoletím, nikam nepohnul.

"V tom filmu není absolutně nic nového, slovo nový se v souvislosti s tímto filmem nemůže použít. Je to, jako kdyby se Jan Svěrák neposunul za dvacet let ve své kariéře ani o krok, což možná je jeho záměr."

Filmová kritička Týdeníku Rozhlas Agáta Pilátová je k filmu shovívavější:

"I když film nemá dramatický náboj, dějový oblouk, který by dramaticky něco řešil, přesto cosi vypovídá o době a o lidech během války a na jejím konci žili."

Divákům se však Svěrákovy filmy líbí. Svědčí o tom i vysoká návštěvnost v kinech. Ta hned v prvních dnech po premiéře překročila hranici sto tisíc.