Dvořákův festival v Příbrami uzavře koncert na Svaté Hoře

Festival nabízí nejen klasické koncerty, ale snaží se hudbu představit i dětem, třeba prostřednictvím oper nebo přilákat ty, kteří poslouchají úplně jiné žánry. Každý ročník má vždy svou jednotnou a spojující myšlenku, a tento rozhodně není výjimkou, říká ředitelka festivalu Albína Houšková:

"Ať už to bylo třeba Antonín Dvořák očima východu, kde se nám objevovali interpreti z východních zemí, ale i třeba mladí umělci na východu kariéry. Letos to ale bylo docela jednoznačné. Tím, že máme padesátý, jubilejní, ročník, tak slavíme a slavíme i vzpomínkami na těch uplynulých 50 let."

Organizátoři tedy oslovili umělce, kteří v uplynulém půlstoletí na festivalu vystoupili:

"Ať už je to Václav Hudeček, který se poprvé na příbramském festivalu objevil už v roce 1971, což je neuvěřitelné, nebo Gabriela Beňačková, která účinkovala na 10.ročníku. Zvali jsme Janu Bouškovu, Ivo Kahánka, Radka Baboráka a další umělce."

V koncertní síni? Klidně i v dole!

Součástí festivalu je také kompoziční soutěž pro autory do 40 let. Letos proběhl už třetí ročník.

"Chtěli jsme, aby vznikalo něco nového. Myslím si, že posláním hudebních festivalů je i posouvat klasickou hudbu dál. A kdo jiný by to měl iniciovat než ten, kdo může skladby zároveň uvést do života. Řada festivalů má své soutěže, často soutěže různých nástrojů. My jsme ale šli cestou kompoziční soutěže. Je to totiž spojeno s Antonínem Dvořákem, on sám začal být v povědomí veřejnosti až ve chvíli, kdy vyhrál soutěž a Johannes Brahms, který byl v její porotě, prohlásil: Ano, toto je talent. Toto je budoucnost."

Koncerty neprobíhají jen na místech, kde by člověk čekal.

"Dva koncerty jsme připravili do cáchovny, tedy speciálního prostoru v dole Anna. Cáchovna je to místo, kde se převlékali horníci. Využijeme tento atypický prostor pro ukázku hudby zevnitř, předvedeme, jak hudba vzniká, jakým způsobem se tvoří a máme to jako speciální pořad pro studenty gymnázia."

Koncerty se tak konají i třeba v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, na zámcích v Březnici a na Dobříši, ale i na slavné Svaté Hoře. Tam zazní Dvořákovo Requiem. Dirigentem je Debashish Chaudhuri z Indie a koncert na Svaté Hoře byl prý jeho nápad.

"V podstatě ano. Je podle mně strašně důležité trošku modernizovat podání vážné hudby. Lidé chodí na procházky na Svatou Horu, ale nečekají, že tam mohou slyšet i vážnou hudbu. V podobném prostředí hudba více dopadá na smysly posluchačů. Svatá Hora mě tím to hned oslovila."

Koncert na Svaté Hoře se koná 7. června a celý festival uzavře.