Kostel svatého Vavřince stojí na Veselé hoře, nedaleko Domažlic. Do historie se zapsal především poutí v roce 1939, která se stala velkým veřejným projevem odporu proti nacistické okupaci.

Pouť se koná i letos a podle starosty Domažlic Miroslava Macha je mimo jiné jednou z mála šancí, kde se dají vidět slavnostní ženské kroje:

"V normálním, běžném byť folklorním životě si i starší dámy oblékají kroje dívčí. Já je podezřívám z toho, že se tak oblékají proto, že dívčí kroj udělá každou dámu mladou. Běžný kroj, který se vidí, je tedy ten dívčí. Pak se ještě občas, i když málo, nosí kroj, který nosily naše babičky, ty flámišky, které jsou ještě občas v neděli v kostele vidět. Se slavnostním krojem se můžete setkat snad doopravdy jen v sobotu a neděli na Vavřinci. Je to skutečně nádhera - dámy a malé děti v krojích, které nesou v náručí. Tento pohled je skutečně kouzelný a kdo jej neviděl, tak o hodně přišel."

Folklor, ponocný, parní vlak

Na populárních slavnostech vystupují především tradiční soubory, ale pořadatelé jsou otevřeni i novým nápadům, říká ředitel Městského kulturního střediska Kamil Jindřich:

"Své místo mají během Chodských slavností i jiné žánry, než folklor. Ty soubory ale musí mít společné jmenovatele - folklor, lidovou hudbu, etnickou hudbu obecně. Může být i z jiného koutu světa, to je úplně jedno."

Letošní slavnosti si připomínají 50 let od úmrtí hudebního skladatele a etnografa Jindřicha Jindřicha, chystají se ale i divadelní představení, výstavy, troubení ponocného nebo parní vlak.

Americké Two Rivers – město s českými kořeny

Na slavnosti se každoročně sjíždějí tisíce lidí včetně návštěvníků z nedalekého Bavorska, ale i mnohem vzdálenějších končin. A zahraniční hosté jsou také mezi účinkujícími. Spolupráci se zahraničím se v Domažlicích věnují a mají také nové partnerské město - Two Rivers z amerického Wisconsinu. A není to náhodou, právě tam totiž v 19. století odešlo na 200 rodin z Chodska, své kořeny si připomínají a uchovala se tam dodnes i pro oblast Domažlic typická příjmení, říká místostarosta Stanislav Antoš:

"V roce 2016 jsme jako město Domažlice udělili 4 čestná občanství - Mattu Konopovi, což byl americký voják, který se podílel na osvobození Domažlic, a dalším jeho třem spolubojovníkům. Matt Konop, jeho osudy teď divadelně ztvárňuje jeho vnuk Patrick Dewane, se stal takovým styčným důstojníkem mezi našimi městy. V roce 1945, když američtí vojáci osvobodili Domažlice, tak v jejich čele šel Matt Konop, což byl vnuk českých krajanů, který hovořil plynně česky, tehdy ještě krajané v oblasti Two Rivers česky mluvili.

Partnerství mezi našimi městy vzniklo velmi rychle a spontánně po udělení těch čestných občanství. Na letošní oslavy osvobození města přijeli zástupci Two Rivers s delegací a partnerskou smlouvou, měli čepice s nápisy Sister cities: Two Rivers-Domažlice a smlouvu jsme rychle podepsali.

V Two Rivers a okolí si uchovali větší povědomí o nás, než my o nich. Připomenutím příběhu z roku 1945 a také divadelním představením Konopova vnuka, se kterým vystupuje ve Spojených státech i u nás, se celý vztahy mezi Domažlicemi a Two Rivers oživil, a všechno se propojilo dohromady."