Bez Dvořáka a Smetany se SOČR v Japonsku neobejde

Jaký vztah mají Japonci k české hudbě?

"Já osobně tady zažívám velký zájem o českou hudbu. Všechny naše koncerty byly doposud vyprodané i ten v tokijské Suntory Hall, kde je více než 2000 míst. Japonci milují Dvořáka, milují Smetanu a os nás vždycky očekávají a chtějí Vltavu, případně další části z Mé vlasti, tak Dvořákovu 9. symfonii. Ptal jsem se, jestli bychom mohli nabídnout i další program, hrajeme i další české autory a od těchto nejznámějších jsou zajímavá i další díla. Řekli mi na to, že Dvořákova Novosvětská a Smetanova Vltava jsou doslova učebnicovými příklady. Děti je jako příklady české hudby probírají i ve škole, takže posluchači automaticky očekávají, že jim to jako český orchestr vždycky zahrajeme."

Hrajete ale i něco jiného než jen Dvořáka a Smetanu a jejich zmíněná díla?

"Hrajeme určitě i další Dvořákovy koncerty, jak čelový koncert tak houslový. Jako přídavky máme vždycky připraveny i dva Dvořákovy Slovanské tance. Na programu standardně máme i nástrojový koncert od Sergeje Rachmaninova nebo Fryderyka Chopina a v některých městech máme na programu ještě Beethovenovu 5. a 7. symfonii."

Jaké vůbec je japonské publikum? Liší se nějak od toho českého?

"Japonské publikum, jak jej vnímám já, je velmi koncentrované. Japonci pomalu během hry nezakašlají, snad ani během pauzy mezi větami. Když skladba dozní, tak je to sekunda a po ní následuje většinou bouřlivý potlesk. Řekl bych, že jsou i velmi vzdělaní. U nás se stane, že se někdo neudrží a zatleská v průběhu skladby a mezi větami, což se tady v Japonsku zatím nikdy nestalo."

Jak si představit japonské diváky? Jaká je třeba jejich věková skladba?

"Co sleduji, je zaplněnost sálu a zatím jsem viděl sály úplně plné. Dohromady na tom turné oslovíme více než 20 tisíc posluchačů. Co se věkové skladby týče, tak tam vidím spíše generaci střední a straší, to ale je asi stejné jako u nás v Evropě."

SOČR se zjevně v Japonsku líbí. Jak je to ale naopak? Jak se líbí SOČRu v Japonsku?

"Je to naše dvanácté turné. Kolegové se sem rádi vracejí, už to tady znají. Vědí, kam se podívat za památkami, kde relaxovat a kde si co zajímavého koupit. Hráči se sem rádi vracejí, i když turné se třinácti koncerty během tří týdnů je poměrně náročné."

Jaké další zahraniční cesty SOČR plánuje?

"V příštím roce plánujeme velké turné v Číně a za dva roky bychom se rádi vrátili do Japonska. Příští rok také navštívíme v rámci menšího turné Německo."