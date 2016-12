31-12-2016 | Martina Bílá

Jak brzy zjistíte, i u soudů se stávají veselé a kuriózní situace.

K rozhovoru jsme se sešli jen chvíli před tím, než v pražské Balbínce začínal koncert. O "Zpívajícího právníka", jak avizoval program, byl takový zájem, že lístky byly už nějaký čas dopředu vyprodány. Otázka, proč chtějí už posté slyšet ty samé příběhy, se tedy přímo nabízela.

"Mnohokrát jsem si tuto otázku položil. Na samém začátku své tvorby a vystupování jsem si říkal, že to vlastně nemůže mít dlouhého trvání. Ty moje písničky, které jsou nějakým příběhem, má to začátek, nějaký průběh a pointu, jsou trošku jako vtip. A říkal jsem si, že opakovaný vtip není vtipem, tomu už se nikdo podruhé nesměje. Kupodivu ale posluchače ty písničky baví, i když je už znají. Sám se tomu divím a těší mě to. Těší mě, že na to pořád chodí a pořád chtějí slyšet ty staré věci, které znají a pořád se jim smějí. Asi ten humor, který v tom je, jim něco dává a to mě těší."

Mění se nějak publikum, které na vás chodí? Smějí se lidé třeba něčemu jinému, než se smáli v 80.letech?

"U těch soudničkových příběhů to není tak markantní. Legrace v nich je nadčasová a lidé se tomu smějí pořád stejně. Publikum se mění tak, že se mnou samozřejmě stárne. Mám ale radost, když přijde nějaké mladší publikum, to se také v poslední době často stává. Těmi mými písničkami jsou nedotčení a já se vždycky bavím, když se dívám z pódia, jak se tomu smějí, a jsem rád, že i mladá generace ten humor přijímá."

Vy hrajete po celé republice, hrál jste i u krajanů, smějí se lidé všude na stejných místech?

„Každé publikum je trošičku jiné, to máte pravdu, ale obecně bych řekl, že nejsou nějaké velké rozdíly, ať už je to vesnice nebo město, je to vlastně skoro stejné. Pokud jde o ty krajany, to bych zmínil rád. Já jsem z toho míval vždycky trošku obavy, protože jsem si říkal, že ti lidé jsou už nějakou dobu mimo vlast a jazyk a bál jsem se, jak to budou brát. Překvapením pro mě vždycky bylo, že to brali o stupíneček vroucněji, než tady u nás. Vždycky si to vychutnali více, nevím, jestli spíše češtinu nebo ten humor, ale vždycky to bylo vynikající a moc mě ty koncerty těšily."

Kde všude v zahraničí jste takhle hrál?

"Už za minulého režimu se stalo, nevím jakým nedopatřením, že jsem vyjel přes Pragokoncert. Byl to můj první výjezd do zahraničí s dvojicí Paleček/Janík. Byli jsme v Mnichově a potom ve Švýcarsku. Tehdy jsem hrál pro krajany poprvé. Hned po revoluci jsem dostal nabídku do Austrálie, tehdy jsem projel kus světadílu od Melbourne, přes Sydney, Adelaide, Brisbane až dolů na Tasmánii do Hobartu. Další šňůra pak vedla přes Kanadu a končila v Americe a asi před deseti lety jsem byl za krajany naposled - v Chicagu, Detroitu a Atlantě. Všude byli lidé vynikající a děkuji pěkně."

Zkoušíte si, jak budou písničky fungovat, třeba na někom doma?

"Zkoušíval jsem si je doma. Poslední dobou to dělám spíš tak, že to zkouším na publiku, jak bude reagovat, když něco nového nahodím. Pravda ale je, že už toho teď moc nepíšu. Pokud ale něco nového přijde, tak to vystřelím na koncertě a nějak to dopadne. Zpravidla kupodivu dobře."

Když jsem přemýšlela nad tím, proč vlastně po stopadesáté chci slyšet o pánovi, který nahatý a čtyřicítkou profrčel před tou hlídkou, tak jsem došla k názoru, že to bude nejspíše vaší češtinou - netradiční a originální. Co jste měl z češtiny na základní škole nebo na gymnáziu?

"Míval jsem vždycky z češtiny jedničku, protože mě čeština bavila, na rozdíl od věd jako je matematika apod. Možná i proto jsem k češtině získal vztah. Čeština je úžasný jazyk. Já nejsem nijak moc vybaven, abych řekl pravdu, na jiné jazyky. Asi bych se je nějak naučil, ale nemám na to ty správné buňky, takže jsem se soustředil na češtinu. Líbí se mi, jak je neuvěřitelně krásná, tvárná, skýtá neuvěřitelné možnosti při práci s textem písničky. Má krásné rýmy, rýmovat mě strašně baví. To všechno mi čeština dává a možná to opravdu bude i v ní, že ty písničky stále lidi zajímají."

Říkáte, že vás baví rýmovat. Měl jste někdy nějaký rým, který jste moc chtěl použít a dát ho do písničky, ale nakonec jste se ho musel vzdát? Nebo měl jste naopak někdy něco, co se nepodařilo zrýmovat?

"Zrýmovat se podařilo vždycky všechno, protože čeština je tak bohatá, že se vždycky nějaký ten rým najde. Jde spíše o to, aby člověk neopakoval rýmy, které už použil xkrát někdo jiný v jiných písničkách, aby byl posluchač překvapen už jen tím rýmem. Já jsem měl v rýmování velký vzor - Karla Kryla. To byl skutečně král rýmování. Pokud posloucháte jeho písničky, tak to jsou skutečně ´rýmy třeskné jako bič´, jak jednou o něm napsal kritik Jiří Černý. Jeho rýmování se mi moc líbilo a chtěl jsem to dělat jako on, aby se to opravdu přesně rýmovalo. A tak pořád hledám rýmy, je to čím dál tím těžší, protože jsem jich už hodně vyčerpal, ale čeština mi stále nabízí různé možnosti, takže pořád to ještě jde."

Musel jste se někdy vzdát nějakého příběhu?

"Neudělal jsem to nikdy. Všechny příběhy, které jsem v šuplíku měl, jsem vždycky zpracoval a potom jsem sledoval, jestli bude nějaký odpad, jestli se nějaká písnička neujme. Odpad byl minimální. Tak asi dvě nebo tři jsem pak ani nehrál. Možná kdybych je začal zase hrát, třeba by se chytly. Snažil jsem se vždycky dostat z toho příběhu maximum a v šuplíku nemá skoro nic, co bych vyhodil."

Začínal jste v osmdesátých letech. Měl jste někdy zákaz nějakou písničku hrát?

"Že bych měl přímo zákaz, že by někdo řekl: ´Tuhle písničku nesmíte hrát´, to se nikdy nestalo. Tehdy byla samozřejmě jiná doba. Psal jsem písničky, které byly soudničkové i takové, které byly jakousi satirou na tehdejší dobu, takže tam to bylo mnohdy na hraně, že by se ale stalo, že by mi to někdo natvrdo zakázal, to tedy se nestalo a snad už nikdy nestane."

A autocenzura? Funguje u vás?

"Autocenzuru mám velice přísnou. Vždycky musí být míra vkusu taková, aby nešlo o pokleslý komunální humor. Jsem k sobě přísný, mnohokrát jsem písničky přepisoval a opravoval, až dostaly ten konečný tvar."

Co vaše písničky a dnešní doba? Dá se ještě najít nějaký zajímavý příběh?

"Doba se změnila, ale příběh zůstane pořád příběhem, ať je doba, jaká chce. Je pravda, že já jako advokát ve své praxi pořád inspiraci nacházím, ale je toho jako šafránu. Jednak je to proto, že přišli noví lidé k soudům, na policii. Osazenstvo je úplně jiné, než bývalo tenkrát, takže i ti lidi mají jiný smysl pro humor a pro práci, takže třeba ty perličky ze spisů, to už je dneska velmi vzácné koření."

Proč?

"Protože třeba u soudu to bylo dříve tak, že někdo něco povídal a pak se to na psacím stroji protokolovalo v takové té zkratkovité formě a to přinášelo ty krásné perličky. Dneska se nahrává slovo od slova na záznam a ten se pak slovo od slova přepisuje. Takže tento humor zmizel úplně, u soudu už nenajdu nic. Sem tam se vyskytne něco na policii nebo nějakém úřadě, tam se to ještě objeví, ale je toho čím dál méně. Co se týče příběhů, docela často se něco, co stojí za zpracování a je v tom nějaký humor, objeví na venkově. Obecně ale doba změnila i trestnou činnost. Je agresivnější, chybí tam prvek humoru. Dřív se chodívalo do soudní síně jako na divadlo. Lidé přišli, koukali se na to přelíčení a bylo to takové laskavější. Dneska to takové není a pro moji tvorbu je to méně inspirativní."

V Baladě československé jste shrnul problémy 80.let. Dalo by se něco podobného napsat i na dnešní dobu?

"Nepochybně dalo. Já se tomu ale vyhýbám, protože ono to má jepičí život. Nemá to pro publikum správný efekt, dneska všichni všechny informace mají. Já už se politické satiře nevěnuji, protože mi přijde, že to škoda práce. Pouze zcela výjimečně bych neodolal. Ne, že by situace, na které by se dalo něco napsat, u nás nebyly, to by určitě byly, ale spíš budu psát nějakou soudničku, než abych se věnoval nějaké politické satiře."

Připravujete něco nového? Nebo třeba nějaké best of?

"Nevím, jestli to má ještě nějaký smysl. Publikum, které na mě chodí, ty písničky zná, má doma cédéčka i desky, já už nemám posluchače čím překvapit."

Oni ale nechtějí překvapit!

"Děkuji pěkně, takže oni chtějí slyšet, na co jsou ode mě zvyklí. Jistě bych mohl vybrat nějaké ty nejoblíbenější a udělat z toho nějaké CD, ale nevím, jestli to má nějaký smysl, mám o tom jisté pochybnosti."

Máte už připravený program na příští rok? Víte, kde budete hrát?

"Rok se obsazuje průběžně. Já hrávám přibližně 50krát až 60krát ročně. Přitom ještě chodím do advokátní kanceláře, jezdím po soudech, takže toho mám akorát, řekl bych, že mi to úplně stačí. Pokud to má tuto frekvenci, tak je to k radosti mé a dokonce i publika, myslím, že i tuto kvótu příští rok naplním hraním po klubech, festivalech, po různých akcích. Dali jsme se dohromady s Mirkem Palečkem a hrajeme takový společný dvojkoncert. Každý má svoji polovičku a publikem je to přijímáno velice vřele. To mě baví, protože na pódiu nejsem úplně sám, což jsem dlouhá léta neznal. A jestliže mě to bude dál bavit, tak velice rád ty koncerty odehraji, myslím, že mě to ještě pořád nabíjí."

V jednom z mnoha internetových komentářů k Jahelkovým písničkám se píše zhruba toto: Pane doktore, děkuji vám za prodloužení života aspoň o 100 let. Pokud se při dnešním pořadu něco podobného přihodilo i vám, přeji vám do roku příštího i dalších 99 vše nejlepší!