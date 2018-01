Tady to bylo...v Nohavicově Porubě

Nohavicova Poruba zavede posluchače do doby, kdy sídliště bylo ještě novinkou, a kluci hráli fotbal pod okny, ze kterých viselo prádlo, i do časů, kdy Československo a lidé v něm oblékali Sako ze sametu. Nostalgii střídají i temnější tóny, jako třeba ve skladbě Kdo z nás. Nechybějí balady i milostné písně. Zkrátka: do Poruby, která bývala po ránu plná malých pionýrů, vás vezme "nohavicovská deska se vším všudy", jak napsal ve své recenzi server idnes.cz.