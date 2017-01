29-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Ve čtyřech začala hrát na klavír. Od šesti let chodila do umělecké školy. Vystupuje pod jménem Lenny a loni jí vyšlo CD s názvem Hearts. Vlastním jménem se mladá talentovaná zpěvačka jmenuje Lenka Filipová.

Jak už napovídá její jméno, je dcerou zpěvačky Lenky Filipové. Lidé přirovnávají její hlas ke zpěvačce Janis Joplin, což je pro ni obrovská pocta.

První písničku složila v jedenácti letech

Lenny už ve škole hrála v dramatickém kroužku a zpívala ve sborech. První písničku složila v jedenácti letech. O pět let později začala hrát s kapelou a doprovázet svou matku po turné v Evropě, Austrálii i Kanadě. Její vlastní skladba You're My Everything se v americké soutěži International songwriting competition umístila v semifinále.

Na české texty musím dospět

Vydala čtyřpísňový singlu All My Love. Loni přišlo CD Hearts. O něm si v rozhlase povídala s Janem Pokorným:

Recenzent Jaroslav Špulák o vašem albu mimo jiné napsal, že jste si ve škole v Londýně osvojila návyky, které u nás nejsou běžné. Cituji: Patrné je to například na zvuku desky, která nevykazuje prvky rádiové podbízivosti. Je v podstatě dost nezávislý, přitom členitý a to s ohledem na prvky, které se v něm objevují jen párkrát. Konec citátu.

"To je nádherný, skoro tomu nerozumím. Já jsem tu recenzi četla. Je to zvláštní pocit, když člověk na sebe čte poprvé recenze."

A teď jedna z těch tradičních otázek. Proč nepíšete texty v češtině? Vy říkáte, že na to potřebuje dospět.

"Já to tak mám. Vůbec se nedivím, když se lidé ptají, proč nepíšu v češtině. Na druhou stranu já si nejsem jistá, jestli můžu nabídnout jak kvalitní, tak srdcový text v češtině. Přijde mi, že to zatím moc neumím. Ráda jsem psala básničky a povídky v češtině. Ale ty texty, to je úplně jiná disciplína. Aby to nebylo jenom láska - páska, nebe - tebe a tak dále."

A nechcete něco otextovat?

"Já se tomu nebráním, ale myslím si, že ten moment ještě nepřišel."

Lenny se totiž v anglicky mluvícím prostředí pohybuje od tří let a v tomto jazyce je i schopná přemýšlet. Chodila do anglické školky a později i do základní školy.

Téma seminární práce? Ženy v pop music

Lenny se stala Objevem roku. Pak studovala vysokou školu v Londýně, kde psala seminární práci na téma Ženy v pop music. Proč?

"Mě to strašně zaujalo. Dostali jsme na výběr deset témat a tohle mě nejvíc zaujalo. Koupila jsem si knížku She Bob. Mluví tam k rockerkách, například o Janis Joplin až přes Tinu Turner. Začíná to Billie Holiday."

K čemu jste dospěla? Mají to ženy v popmusic těžší?

"Když začínaly, tak určitě měly. Třeba Billie Holiday musela chodit na záchod ven. Černoška a navíc žena, což v té době byla děsivá kombinace. Když nehrála, tak musela odcházet z pódia. Oni její talent potřebovali, ale ona jako žena jim vadila, takže musela odcházet z pódia, aby nepohoršovala diváky. Určitě to měla těžší."

To je ale minulost.

"Ano, to je minulost. Myslím, že se to hodně zlomilo ženami jako je Tina Turner. Bylo zam hodně silných žen. Madonna s tím pěkně zatočila. S těmi chlapy."

Vy jste nasadila bojovný výraz, nemáte vy proti nám něco?

"Vůbec ne, já se naopak od chlapů stále něco učím. V jednom časopise dokonce z toho udělali titulku, že jsem feministka. Ale v neškodné míře."

Na bleším trhu se najdou zajímavé úlovky

Na albu Heart jsou všechny styly. A jak uvedla Lenny v rozhovoru s Janem Pokorným, trochu se toho bála:

"Bála jsem se, jak to přijmou lidi, protože jsem si v tomhle albu dovolila obsáhnout všechny žánry, co mě baví, a co mě jsou blízké. A odvážila jsem se to dát všechno na jedno album. Riskovala jsem, že to bude nějaký miš maš, ale nakonec se to snad povedlo."

Naučila jste se, že riziko patří v show businessu k životu?

"Určitě. Já se moc bála toho risku, udělat něco jinak. Pak jsem pochopila, že ten risk musím vyhledávat, a tvořit něco jiného."

Je to album, které se nedá úplně zařadit. Takové přídomky, že jste folková nebo folkrocková zpěvačka, ty asi zmizí, protože tam je od všeho něco. Chvílemi jako by jste šla do undergroundu.

"Přiznám se, že já se jednou nohou držím v tom undergroundu. Je mi to blízké. Vyhledávám i žánry blues, rock a nemám problém zahrát baladu s pianem."

Když mluvíte, tak tam není ten chraplák.

"No, není."

Životní etapu v Anglii už máte uzavřenou? Škola je hotová?

"Školní etapa je hotová, ale přiznám se, že bych se tam ráda vrátila?

Nechala jste si tam studentský byteček?

"Ten jsem bohužel musela opustit, jakmile jsem dostudovala. Uzavřela jsem studentský život. Ale myslím, že se tam brzo vrátím."

Občas jste se v rozhovorech zmínila o londýnských bleších trzích.

"Není to můj koníček, ale baví mě to. Když na nějaký narazím, tak ho prolezu. Nedávno jsem na jednom s mamkou byla a bylo tam moc vzácných kousků. CD a vinylů. Byli tam třeba Beatles, jak hráli v Americe. A k tomu přiložené dva lístky na ten koncert z tehdejší doby."

Koupila jste to?

"No jasně. To bylo za deset liber. Máme to doma zarámované."

Neprodáte to?

"Vůbec. To si nechávám doma zamčené."

Vysílání je dnes u konce, odmikrofonu Radia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.