Magdalena Kožená se vydala i do světa swingu a jazzu

Magdalena Kožená se označuje za obdivovatelku velkých jazzových legend. Je to hudba, kterou poslouchá ve svém volném čase. Obdivuje Ellu Fitzgerald, Billie Holiday či Peggy Lee. Jejich nahrávky patří k jejím nejoblíbenějším. S nápadem natočit album přišla sama Magdalena Kožená, řekl v Českém rozhlase Ondřej Havelka.

"Byla rezidenční umělkyní i ve velice slavné londýnské koncertní síni. Tady dostala za úkol vytvořit šest různých koncertních programů. Kromě svého obvyklého repertoáru, který zahrnuje hudbu od raného baroka až k písním impresionistickým, si řekla, že by ráda udělala i výlet do světa populární hudby. A myslela právě na Cole Portera. Oslovila mě, jestli bychom jí nepomohli, a já řekl, že s radostí. Magdalena velice pilně zkoušela, protože nikdy swing nezpívala, i když swing a jazzové nahrávky poslouchá s velkou oblibou. Potřebovala trochu zasvětit do způsobu, jak v této hudbě myslet. Turné se moc povedlo, a Magda to zatoužila nahrát na desku."

Magdalena Kožená se zpěvem začala v dětském souboru Kantiléna. Toužila stát se pianistkou, ale poté, co si při sportu zlomila ve 12cti letech obě ruce, rozhodla se pro pěveckou kariéru. Tu po studiích odstartovala v roce 1995 Mozartova hudební soutěž v rakouském Salcburku, kde se stala její absolutní vítězkou. Od té doby sbírá jeden úspěch za druhým. Žila v Paříži, kde se věnovala interpretaci francouzské operní tvory, vystupovala v newyorské Metropolitní opeře.

I když ovládá řadu jazyků, s dětmi mluví výhradně česky

Operní projev Magdaleny Kožené je tak silný, že písničky musí spíš vyprávět, říká Ondřej Havelka.

"Co se týče způsobu zpívání, tak jsem jí radil, aby opustila silný operní projev, a zkusila ty věci vyprávět, pro ni vlastně polotónem. Tu poslední písničku vůbec nezkoušela. My jsme jí poslali nahrávky, text, a ona se to naučila. Na poslední zkoušce před generálkou si to zazpívala, a já jsem si říkal: k tomu jí nemám co říct. Skvělé!"

Prvním manželem Magdaleny Kožené byl francouzský barytonista Vincent le Texier. V roce 2004 se při pobytu v Berlíně seznámila s dirigentem Simonem Rattlem. Svatba byla v Brně, a protože byl povýšen na rytíře, je i Magdalena Kožená Lady Rattle. Dnes se třemi dětmi žijí v Berlíně. Podle vlastních slov mluví Magdalena Kožená s dětmi pouze česky, i když ovládá několik jazyků.

Ondřej Havelka s ní spolupracoval už mnohokrát nejen jako hudebník, ale také coby divadelní i filmový režisér. Oblíbila si ji i jeho kapela Melody Makers.

"Poslední zkoušky byly skoro jako soustředění, které jsme měli mimo Prahu. Magdalena s nimi zašla i na pivo, a byla sranda. Je to nejen výborná muzikantka a zpěvačka, ale taky skvělý člověk. To vždycky zdůrazňuji, a jsem rád, že to pochopili i kluci, a mají z toho všichni radost."