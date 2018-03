Jaké to bylo Tenkrát v ráji

Pod snímkem z období protektorátu jsou podepsáni režiséři Petr Pálka a Daniel Krzywoň, scénář napsal Josef Urban, autor například Habermannova mlýna, a hudba je dílem písničkářky Radúzy, několikanásobné držitelky ceny Anděl. Hlavní roli ztvárnil kajakář Vavřinec Hradilek.

Josef Smítka se narodil v Turnově, objevuje se i varianta Smitko nebo Smítko. Byl nadšený skaut, horolezec a také pilot. V době mnichovské zrady chtěl přeletět s letadlem do zahraničí. Jeho pokus ale nevyšel a on skončil ve vězení. A nebylo to naposledy. Většina skal, kam čeští horolezci mířili, připadla po záboru Sudet Německu. Zůstal ale Český ráj. Ráj v pravém slova smyslu i pro Josefa Smítka. Učil tam mladé horolezce a sám se zapsal do lezeckých dějin desítkami prvovýstupů. Díky horolezectví se seznámil také se spisovatelkou Vlastou Štáflovou, ve filmu hrála postavu, která se jí inspirovala, Vica Kerekes. V roce 1944 měl Josef Smítka nastoupit na nucené práce do Německa. Před totálním nasazením ale utekl a spolu s několika dalšími kamarády se skrýval právě ve skalách Českého ráje. Na samém konci roku 1944 přišel nemocný domů do Turnova. Tam byl ale zatčen, převezen do Valdic a odtud do Terezína, kde byl 27. března 1945 spolu s dalšími horolezci popraven. Jeho osud inspiroval spisovatele i filmaře. Jeho jméno najdeme i na symbolickém hřbitově na Hruboskalsku.