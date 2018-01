Irena Budweiserová kromě zpěvu objevila i talent pro mozaiku

Až na kratší odmlku v něm působila do roku 2010. Pak se vydala na sólovou dráhu. Sólové desky vydávala Irena Budweiserová i v době, když ještě zpívala se Spirituálem. První album se jmenovalo Blue Soul, a vyšlo v roce 1993. Bylo nominováno na cenu Jazzový Kája za rok 1993. Od té doby natočila 8 samostatných CD.

"Já jsem už byla ve zralém věku. Ale na druhou stranu jsem měla něco odpracováno, a známé jméno. Šlo o to vše dál rozvinout, a chytit se nových možností. A tím, že jsem paralelně i během Spirituál kvintetu jinou hudbu dělala, nebo jsem měla okruh svých muzikantů, tak jsem na tom stavěla."

Irena Budweiserová účinkovala i v muzikálech. První byla role ve hře Sny svatojánských nocí, která se v roce 1992 hrála ve světové premiéře na Křižíkově fontáně v Praze. V devadesátých letech účinkovala v Národním divadle v oratoriu Bastard. Začala spolupracovat s klasickým kytaristou Janem Žáčkem, žijícím v Německu. Vyvrcholením jejich spolupráce bylo společné CD Moment. Irena Budweiserová má, co se týče koncertů ráda různorodost.

"Kostely mají svoji atmosféru, tam je to o spirituálech. Snažím se najít i nějaké známější. Dát jim novou podobu, nebo napsat český text, protože to lidi vždycky vítají. Zároveň se těším na klubový koncert, kde můžu hrát svoje písničky, kde je to o uvolněnější komunikaci. Podle toho se odvíjí i obsazení, protože mám okruh pěti muzikantů. Musím se snažit si ten repertoár i muzikanty udržet tak, aby nás to pořád všechny bavilo, a nebylo to jen o tom kšeftu."

Do mozaiky rozebrala i své šperky

Irena Budweiserová objevila i svůj výtvarný talent. Jak uvedla v jednom z rozhovorů, pro mozaiku se rozhodla proto, že neumí kreslit.

"Loni jsem měla asi pět výstav, byly i aukce, kde se moje mozaiky vydražily. Mám i nabídku dělat s přáteli, kteří patří mezi špičku. Toho si velmi považuji, protože si říkám, že to asi nebude tak zlé. Fascinuje mě, že někde v nás jsou tyhle věci uložené. Nedovedu si dnes představit, že bych nepotkala spirituály, tu černošskou muziku. A teď se stalo, že jsem ještě stihla potkat mozaiky. Dělám mozaiky z nepravidelných střepů. Vidím v tom větší možnosti, je to takové divočejší, syrovější. Občas najdu něco do mozaiky i po domě. Jsem schopná rozebrat i svoje šperky, protože jsem najednou viděla krásný střed nové mozaiky," uvedla Irena Budweiserová v rozhovoru pro Český rozhlas.