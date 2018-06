Hudba z filmů Miloše Formana

Obrovský úspěch filmu Amadeus, který v polovině osmdesátých let získal osm Oscarů, přinesl vlnu zájmu nejen o tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta, ale mnoha lidem přiblížil a svým způsobem polidštil svět klasické hudby.

Hudba hrála obrovskou roli v celé Formanově umělecké tvorbě. Ať už to bylo v éře jeho české tvorby počínaje snímkem Konkurs přes filmy Hoří, má panenko, Lásky jedné plavovlásky, kde skvěle zachytil atmosféru šedesátých let v Československu a kde tzv. taneční čaje, podobně jako dechovkové tancovačky, představovaly v Československu padesátých a šedesátých let minulého století nejrozšířenější lidovou zábavu.

Naposledy stál Miloš Forman za kamerou před více než deseti lety, když ve Španělsku v roce 2005 natáčel Goyovy přízraky. Hudbu k tomuto filmu složil a nahrál Varhan Orchestrovič Bauer se svým Okamžitým filmovým orchestrem. Jeho posledním tvůrčím počinem byla inscenace jazzové opery Suchého a Šlitra Dobře placená procházka, na které spolupracoval se syny Petrem a Matějem.