Hity Ilony Csákové dostaly na nové desce swingový kabát

Jak řekla Ilona Csáková v jednom z rozhovorů, nemá ráda slovo rekapitulace. Ale tahle deska je rekapitulací její více než třicetileté kariéry. Ohlíží se, ale zároveň jde dál. Jako třeba v novince Abych byla IN.

Nový swingový kabát na albu dostaly Csákové hity jako Pink, Tornero, Malý vůz neb Proč mě nikdo nemá rád. Na albu se prezentuje nejen jako zpěvačka, ale i jako autorka či spoluautorka skladeb. Ilona Csáková dnes žije v Brně s manželem a dvěma syny. Jak se jí teď daří, se jí zeptal na Radiožurnálu Petr Král:

Vy jste si dokázala před bulvárem uchránit soukromí. Opravdu tam nikoho nepouštíte?

"Když jsem byla, jak říkám pražská, svobodná a bezdětná, tak jsem byla pro bulvár pochopitelně mnohem zajímavější. Mnohdy byly situace, které skýtaly nějaký tučný titulek, obzvlášť když jsem byla zařazená mezi ty věčné dietářky. A potom ty mé vztahy, tenhle chlap, tamten chlap. Ale to jsou už doby minulé. Já jsem teď nudná. Žiju v Brně spořádaný život, dělám si svoji práci, nijak nevířím vody, nedělám žádné skandály. V 90. letech byla větší možnost se prezentovat, teď je hlavně možnost přes internet, přes sociální sítě. Snažím se to v rámci profese využít."

Takže když vydáváte album, znamená to, že už té nudy v Brně bylo dost?

"Já se samozřejmě nenudím, ale možná to některým novinářům z bulváru tak může připadat."

Slyšel jsem, že prý před vašimi dvěma syny tajíte, že jste slavná zpěvačka. To jim to ještě nikdo jiný neřekl?

"Jestli jsem úzkostlivá matka, tak naprosto v jiném směru, a ne v tom, abych je ochránila od této informace. To v žádném případě. Oni vědí, že jsem zpěvačka, že koncertuji, občas hraji v nějakých muzikálech. V jednom mě i viděli. To bylo minulý rok. Ale já je neberu na cesty, protože to je únavné. Daniel, starší syn je navíc školou povinný. Nechci, aby se začali v tomto prostředí pohybovat, protože mám trošku jinou představu o jejich profesích, než to, co by měli dělat po mamince."

Vy jste začala s muzikou někdy v polovině 80. let. To vám bylo málo. Když jsem se dočetl, že před syny nechcete o svém povolání mluvit, nesouvisí to s tím, že jste začala v hudební branži velmi mladá a nechcete, aby se historie opakovala?

"Víte, že možná v podvědomí nějaký červíček vrtá. Já vždycky s jistou nadsázkou říkám, že jeden komediant v rodině stačí. Naštěstí Daniel nemá tyto dispozice, ale mladší Dominik, ten se začíná všestranně projevovat. Nejsem žádný despota. Když mé dítě přijde se zájmem a prosbou, že by se chtěl rozvíjet v uměleckém oboru, tak ho samozřejmě podpořím. Ale teď je nechávám, ať hlavně sportují a užívají si svůj dětský věk."

Ilona Csáková se se chtěla stát zpěvačkou už jako malá holka. Zpívala s dětským souborem Motýlci, a učila se hrát na kytaru, později i na bicí. Hned první pěveckou soutěž, které se v roce 1985 zúčastnila, vyhrála. Bylo to okresní kolo soutěže Mladá píseň v Litvínově. O dva roky později se stala členkou kapely Laura a její tygři. V roce 1993 vydala sólový debut Kosmopolis. Bylo oceněno jako Objev roku 1993 ve výročních cenách Akademie české populární hudby.

Od roku 1994 vydávala další sólové desky, v polovině 90. let byla předskokankou pražského koncerty Tiny Turner. Ilona Csákovou účinkovala i v řadě úspěšných muzikálů - například Vlasy, Kleopatra, Golem, a naposledy v v roce 2016 v muzikálu Sibyla - Královna ze Sáby.