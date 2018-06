Hit století? Posluchači Radia Praha hlasovali třeba pro písničku "Škoda lásky"

Která písnička byla hitem uplynulého století? Na to hledá odpověď anketa Českého rozhlasu. Posluchačům se představila stovka písniček, které se v Československu a taky v Česku a na Slovensku hrály od roku 1918 dodnes. Zapojili se i posluchači Radia Praha a my si písničky, které vybrali do finále, zahrajeme v dnešní Hudební neděli.