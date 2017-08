U vstupu do výstavy vítá návštěvníky sám zpěvák z nahraného vzkazu. Jsou tu i různé zajímavosti. Například obrázek boty. S ním se Gott hlásil na střední uměleckoprůmyslovou školu, kam se nedostal. Dnes se jeho obrazy úspěšně prodávají.

Je tu i Gott v trampském oděvu

Výstavu GOTT, MY LIFE navštívil i hudební dramaturg Českého rozhlasu Aleš Opekar.

"Mě lákají věci z úplných začátků. Poprvé v životě jsem viděl fotku Karla Gotta v trampském oděvu z roku 1957, tedy z roku, kdy poprvé na nějakém trampském potlachu zazpíval pro veřejnost. A nebo fotka z Parku kultury a oddechu Julia Fučíka o rok později, kdy se doprovázel při prvních vystoupeních sám na kytaru, což mu pak prý laskavě rozmluvili."

A jaký dojem na Aleše Opekara výstava udělala?

"Je inzerovaná jako výjimečná výstavní show. Rozhodně není nikterak bombastická. Myslím, že je docela střízlivá, ale o to je to lépe. Autoři té výstavy se nesnaží o nějakou přehnanou glorifikaci, ale spíše chronologicky mapují Gottovu kariéru z hlediska pop music opravdu nejvýznamnějšího zpěváka."

Fanynka vypráví Gottův příběh prostřednictvím koláží

V prostředí stylové kavárny si návštěvníci na lodi vychutnají výstavu spojenou s relaxací i výhledy na město. Je tu všech 41 Slavíků, zlaté, i diamantové desky od vydavatelů za statisíce až miliony prodaných nahrávek.

Určitě zaujmou i kostýmy, ve kterých Karel Gott vystupoval nebo exponáty z osobního archivu. Celkem nabízí výstava na tisíc exponátů, říká kurátor výstavy z Českého muzea hudby Peter Balog.

"Když začnete počítat, tak se dostanete přes tisíc exponátů. Když jsem je vybíral, tak pro mě byla vůdčí ta dějová linka, život Karla Gotta. Výstava je postavena chronologicky. Začínáme v padesátých letech a končíme v současnosti. Snažil jsem se ve spolupráci s Karlem Gottem dokumentovat na základě předmětů celou jeho dráhu. Jsou tu trofeje, osobní věci, které má rád, taky kostýmy z vystoupení. Používal jsem různá elpíčka, aby se doložila interpretační produkce. Zároveň tu jsou různé plakáty, stránky z časopisů, nebo novinové koláže, které dělala celý život jeho fanynka a vytvářela tak jeho příběh."

A který exponát vás zaujal?

"Já bych teď vypíchnul jeden, a to je program finále soutěže Hledáme písničku pro všední den z roku 1962. Karel Gott vyhrál první místo společně s Vlastou Průchovou s písní Až nám bude dvakrát tolik. Ten program je speciální tím, že porotce si do něj zaznačil počet bodů, kolik Karel Gott i Vlasta Průchová získali. Je neskutečné, že takový kousek papíru vydržel od roku 1962 až dodnes. Byla to píseň, která vyšla jako první na gramodesce, ještě šelakové, která se otáčela ještě na 78 otáčkách za minutu."

V Las Vegas vystupoval jako největší evropská hvězda

Možná si říkáte, že už o Karlu Gottovi víte všechno. Ale tady zjistíte z jeho života řadu podrobností. Například, co poslouchá za hudbu, co čte, co ho baví. Jsou tu kazety, které hrály, když se setkal s přáteli, knížky, které četl, dárky od fanynek. Výstava zachycuje Gottovu cestu na samý vrchol. Zjistíte, jak se stal hvězdou v Německu, dozvíte se, jak se dostal do Las Vegas, přiblížil kurátor Peter Balog.

"Já jsem se soustředil na zachycení image Karla Gotta, protože to nejsou jen kostýmy, ale to, jak se ta hvězda prodává. V Americe avizovali Karla Gotta jako největší evropskou hvězdu nebo jako prvního zpívajícího komunistu. On jim na to říkal: já nejsem ve straně. Oni na to: to vůbec nevadí. Gott pak říkal: já nejsem nejlepší. A oni na to zase: to vůbec nevadí, tady je všechno nejlepší. Výstava tak mapuje i to, jak jednotlivec jako zpěvák je v různých kontextech vysílán do světa prostřednictvím producentů, reklamních agentů a uměleckých agentur."

Výstavu doplnil na konci července zajímavý exponát. Jednalo se o šaty, které měla na sobě Gottova dcera Charlotte Ella, u příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Český slavík Mattoni 2016, kde přebírala cenu za svého otce. Jsou posety 40 Slavíky z českých broušených kamenů potažených zlatem. Šaty šly do dražby a vynesly 200 tisíc korun pro neziskovou organizaci Můj nový život. Majitel je pak na výstavu dále zapůjčil.