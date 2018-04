Ceny Anděl ovládli skupina J.A.R, David Stypka, Debbi a Mirai

Od roku 1997 vítězové dostávají sošku anděla s rozepjatými křídly od sochaře Jaroslava Róny. Letos nastane zásadní změna. Kromě odborníků napříč hudební branží budou o vítězích nově rozhodovat také členové Síně slávy společně s hudebníky, kteří již dříve Cenu Anděl získali v některé z hlavních kategorií.

Slavnostní večer ovládla česká funky kapela J.A.R. Nefunguje jako klasická kapela, ale spíše jako příležitostné setkání raperů, jazzových hudebníků a producentů. Vznikla symbolicky 17. listopadu 1989. Loni vydala skupina osmé album Eskalace dobra. Nová deska je také podmínka udělení ceny Anděl. Šestiletá přestávka od předchozí nahrávky Dlouhohrající děcka je podle členů J.A.R. způsobena množstvím jejich dalších projektů i tím, že nejsou k ničemu tlačeni.

Davida Stypku ještě nedáno znalo jen okolí Frýdku-Místku

Interpretem roku se stal David Stypka. Na otázku, jaké to je, stát se známým teprve před čtyřicítkou odpověděl loni v rozhovoru pro Radiožurnál.

"Já se to tak snažím nevnímat, protože sám pro sebe jsem se objevil mnohem dřív. Ale je fajn, že vůbec došlo k tomu, že to někdo poslouchá, a někoho zajímá, co tvořím."

Loni ho ještě zpěv neživil, možná se to teď změní.

"Já jsem původně novinář. Pak jsem na profesi lehce zanevřel, protože jsem měl pocit, že to nikam nevede. Přešel jsem obrazně řečeno na druhou stranu stolu. Začal jsem dělat sazbu a grafiku. Muzikou se zatím ještě úplně neživím. Ale krade si veškerý můj čas určený k práci, tak je to intenzivní a dobrodružné."

Interpretkou roku se stala česko-německá zpěvačka Debbi. V sedmnácti letech se poprvé objevila v první řadě Česko Slovenská Superstar, kde vystupovala jako Debbie Kahlová. Vypadla sice v semifinále, ale v soutěži si ji všiml producent Martin Ledvina a brzy začali pracovat na prvním albu, které vyšlo 11. dubna 2011 s názvem podle singlu Touch the Sun. Za tuto skladbu získala od Akademie populární hudby cenu Anděl pro nejlepší píseň roku. V této době již vystupovala pod uměleckým jménem Debbi. Loni vydala album Break.

Dřív na kapelu Mirai přišlo 27 lidí, dneska na koncerty chodí přes tisícovku

Cenu Anděl Objev roku dostala kapela Mirai. To je název tříčlenné kapely, kterou tvoří Mirai Navrátil, Šimon Bílý a Michal Stulík. Muzikant Mirai Navrátil je frontman a zpěvák kapely, která nese název po jeho japonském jménu Mirai. Proslula hitem Když nemůžeš, tak přidej, který na internetu nasbíral několik milionů zhlédnutí. Právě teď kapela Mirai a Poetika pořádají společné turné. Kde hrají nejraději?

"Já jsem chodil na vysokou školu v Brně, proto je to tam vždycky super. Mám tam spoustu kamarádů, a vždycky se mi to propojí se studentskými lety, kdy jsem tam organizoval různé večírky. Rádi jezdíme i do Valašského Meziříčí, protože i v dobách, kdy nás lidi moc neznali, tak to bylo jediné město, kde jsme vyprodávali koncerty. Naše koncertní šňůra je teď celá vyprodaná, až na pár vstupenek. To je pro nás novinka. Na nás před dvěma lety přišlo 27 platících diváků. A teď třeba 1100, to je úplně jiný vesmír," uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Mirai Navrátil.

Jejich nová deska se jmenuje Konnichiwa. "Konnichiwa znamená ahoj japonsky. Protože je to naše první debutová plnohodnotná deska, předním jsme vydali jen pět písniček, tak tím zdravíme celý širý svět."