Venuše, koníček z Obřan i zbroj – Moravské zemské muzeum vystavuje své unikáty

Řada teď přišla na archeologický ústav a unikátní předměty z jeho sbírek.

Kdysi v neolitu ji vytvořil někdo nám už neznámý, teď je jeho soška jedním ze stěžejních exponátů Moravského zemského muzea a známá je po celém světě. Řeč je o Venuši z Hlubokých Mašůvek, kterou si teď mohou prohlédnout návštěvníci na speciální výstavě. Vedle venuše jsou na výstavě i jiné zajímavosti, říká vedoucí archeologického ústavu Alena Humpolová:

"Do druhé vitríny jsem dala předměty z doby bronzové a železné. Máme tam bronzovou náholenici, což je ojedinělý nález z Kuřimi, je to asi jediný doklad zbroje z doby bronzové ve střední Evropě. Potom je tam bronzový koníček z Obřan, což je velmi krásná plastika, která by se i dnes uplatnila na každé výstavě o moderním umění."

Koníka a zbroj pak doplňuje váza s motivy slunce a vodních ptáků, která pochází z mohyly Hlásnica u Horákova na Brněnsku.

Přímo z moravské metropole je pak další exponát - konvice z Maloměřic.

"Při stavbě nádraží v Brně-Maloměřicích se našla hromádka zvláštních, krásných bronzových kování. Zpočátku ani nebylo jasné, co to mohlo být. Bylo to na pohřebišti, jáma byla ojedinělá, přímo kolem ní hroby nebyly a našly se tam i nějaké spálené věci. Z toho usuzujeme, že to kování bylo na nádobě, která musela být dřevěná, když se nezachovaly žádné střepy. Jde o absolutně unikátní doklad keltského umění, jsou na ní krásné motivy. Tím pádem v té vitríně vystavuji kopii, protože kování jsou umístěna na vyrobené nádobě, originály bych si nikdy nemohla dovolit na ni připevnit. Kdybych ale do vitríny rozložila jenom ta kování, tak by to nemělo správný efekt."

Konvice se už několikrát objevila na výstavě mimo Brno i celé Česko - byla například v Japonsku, Itálii nebo Švýcarsku, v zahraničí už se zájemcům představila i Venuše z Horních Mašůvek.

Pravěk i středověk

Morava je pro archeology vůbec zajímavý a v mnohém unikátní region.

"Budu mluvit ze svého hlediska, mou specializací je neolit. Právě Venuše z Hlubokých Mašůvek patří kultuře s moravskou malovanou keramikou, která se více méně objevuje právě na jižní Moravě. Na severní Moravě jde o menší nálezy, ne tak reprezentativní a dokonalé. Takže právě touto kulturou, která k nám přichází z Balkánu, je Morava výjimečná. A samozřejmě pak musíme zmínit Velkou Moravu."

A zapomenout nejde ani na území pod Pavlovskými vrchy a slavné lovce mamutů s jejich Věstonickou venuší. I ji dnes najdeme ve sbírkách Moravského zemského muzea v pavilonu Anthropos. K vidění je ale jen výjimečně, a pokud někam cestuje, tak s eskortou.